Ένα σοκαριστικό βίντεο από την Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας μια μητέρα να οδηγεί την τρίχρονη κόρη της στο νοσοκομείο με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι της, περπατώντας σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου στο Ντονγκτσουάν λαϊκό νοσοκομείο στην πόλη Κουνμίνγκ, επαρχία Γιουνάν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα, με το επίθετο Χου, αρχικά υποστήριξε ότι τραυμάτισε άθελά της την κόρη της, όταν τινάζοντας ένα σεντόνι, ένα μαχαίρι φρούτων εκτοξεύτηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι. Αργότερα, παραδέχθηκε σε νοσοκομειακό υπάλληλο ότι είχε σηκώσει το μαχαίρι για να τρομάξει το παιδί της που έκανε φασαρία και το χτύπησε κατά λάθος.

Η λάμα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο της μικρής, ακριβώς πάνω από το δεξί αυτί, με μέρος της να παραμένει εκτεθειμένο. Ανίκανη να το αφαιρέσει μόνη της, η μητέρα επέλεξε να τη μεταφέρει περπατώντας στο νοσοκομείο.

Το βίντεο δείχνει το κοριτσάκι να μπαίνει ήρεμο στην κλινική, κρατώντας το χέρι της μητέρας του, ενώ γιατρός τις συνοδεύει. Οι γιατροί αφαίρεσαν επιτυχώς το μαχαίρι και η μικρή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ατύχημα, χωρίς δόλο, ενώ ειδικός γιατρός εξήγησε ότι η ελαστικότητα του κρανίου της μικρής αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς αν η μητέρα είχε επιχειρήσει να το αφαιρέσει, η αιμορραγία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Το βίντεο έχει προκαλέσει καταιγισμό αντιδράσεων στα κινεζικά social media. «Είναι φυσιολογική αυτή η μητέρα; Οι αρχές πρέπει να το ψάξουν», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Καημένο παιδί, περπατούσε τόσο ήρεμο, Ευτυχώς, που είναι καλά».