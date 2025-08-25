Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνεχίζει την περιοδεία του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με επόμενη στάση τη Λέσβο, μετά τη Σάμο. Στόχος του ταξιδιού είναι η διαβεβαίωση ότι τα νησιά δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω από το μεταναστευτικό ζήτημα και η αναζήτηση κοινών λύσεων με τις τοπικές αρχές.

Ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Στη συνάντηση υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» και ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».

Ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων στο Παλαιό Δημαρχείο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στη δομή του Καρά Τεπέ.

Αργότερα θα μεταβεί στον Μανταμάδο, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλλονής Ταξιάρχη Βέρρο και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

Το απόγευμα αναμένεται να επισκεφθεί την Αγιάσο, όπου θα έχει συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου και θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.