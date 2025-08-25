Όλο και περισσότεροι είναι οι συνάνθρωποί μας που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν πια γίνει «μάστιγα» με τους τα στοιχεία και τους αριθμούς των νεκρών να σοκάρουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τον Ιούλιο στην Αττική καταγράφηκαν τουλάχιστον 30.414 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Ειδικότερα:

616 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

2.455 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

315 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

635 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση – 1.282 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.925 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

Τον ίδιο μήνα σημειώθηκαν 531 τροχαία ατυχήματα στην Αττική, τα οποία είχαν σοβαρές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 11 νεκροί, 14 σοβαρά τραυματίες και 689 ελαφρά τραυματίες.

«Μετά το τροχαίο τι;», αναρωτήθηκε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας 25/8 ο Σταύρος Πολέντας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλεγγύης Οικογενειών των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων, τονίζοντας πως μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα η πολιτεία είναι άφαντη.

«Έχουμε ένα τροχαίο. Τι κάνει η οικογένεια, το θύμα το οποίο παλεύει; Τόσα χρόνια που αγωνίζομαι δεν έχω δει πρόνοια, αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον», συμπλήρωσε κλείνοντας.