Σε δεκάδες ανέρχονται πλέον τα περιστατικά με ανηλίκους που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και καταλήγουν στα νοσοκομεία.

Αν και το πλαίσιο για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους έχει αυστηροποιηθεί, αντί να λιγοστεύουν πληθαίνουν τα περιστατικά με ανηλίκους να φτάνουν στα νοσοκομεία σε κατάσταση μέθης, πολλές φορές σε ημικωματώδη κατάσταση, μετά από κατανάλωση αλκοόλ».

«Το αλκοόλ δεν παύει να είναι μία ουσία που δημιουργεί πολλές βλάβες», επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 25/8 μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υπεύθυνος ΤΕΠ του Παίδων Αγία Σοφία, Σταύρος Αντωνόπουλος.

«Μπορεί να προκαλέσει βλάβες όπως η διαταραχή της συμπεριφοράς, αλλά και απώτερες βλάβες, με την πιο γνωστή σε όλους – αν είναι πολύ μεγάλη χρήση – στη βλάβη στο συκώτι, καθώς επίσης και στο ήπαρ, στο κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου, αυξάνοντας την αρτηριακή πίεση, διαταράσσοντας το ζάχαρο», είπε.

«Στα επείγοντα των νοσοκομείων συναντάται αυτή την περίοδο τουλάχιστον ένας έφηβος την ημέρα σε κάθε εφημερία ο οποίος έχει κάνει χρήση αλκοόλ. Οι ειδικοί τονίζουν πως θα πρέπει να τεθούν σε χρήση τα μέτρα για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους» δήλωσε κλείνοντας.