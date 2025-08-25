Ένα φθηνό φάρμακο για την υπέρταση, που ήδη λαμβάνεται από εκατομμύρια ανθρώπους, θα μπορούσε να προστατεύσει τις γυναίκες από έναν από τους πιο θανάσιμους τύπους καρκίνου του μαστού.

Σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Monash στη Μελβούρνη, οι βήτα-αναστολείς, φάρμακα που μειώνουν την επίδραση των ορμονών του στρες, ενδέχεται να εμποδίζουν την εξέλιξη του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ορισμένες ασθενείς.

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού είναι πολύ πιο δύσκολος στη θεραπεία. Συνήθως αναπτύσσεται και εξαπλώνεται πιο γρήγορα από άλλους τύπους και υπάρχουν λιγότερες θεραπευτικές επιλογές. Ένας λόγος είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στις ορμόνες όπως τα οιστρογόνα, για τις οποίες υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες.

Η σύνδεση μεταξύ βήτα-αναστολέων και καρκίνου του μαστού παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2023, αν και τότε δεν ήταν σαφές το γιατί. Τώρα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι εντόπισαν τον μηχανισμό πίσω από αυτή τη σχέση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή χαμηλού κόστους θεραπεία.

Η έρευνά τους εξέτασε την αλληλεπίδραση δύο μορίων σηματοδότησης, του cAMP και του ασβεστίου, τα οποία επιταχύνουν την εξάπλωση του καρκίνου όταν ενεργοποιείται ένας υποδοχέας που ονομάζεται βήτα-2 αδρενεργικός υποδοχέας. Οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόν τον υποδοχέα, ενισχύοντας την ανάπτυξη του όγκου.

Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι οι βήτα-αναστολείς μπορούν να απενεργοποιήσουν ένα γονίδιο – το HOXC12 – που κινεί αυτή τη διαδικασία, επιβραδύνοντας την πρόοδο της νόσου.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι αυτή η ανακάλυψη θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να προσδιορίσουν, από τη στιγμή της διάγνωσης, ποιοι ασθενείς είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από θεραπεία με βήτα-αναστολείς.

Η καθηγήτρια Michelle Halls, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ειδικός στην ανακάλυψη φαρμάκων στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημών του Monash, δήλωσε σύμφωνα με την Daily Mail, ότι τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς επιβεβαιώνουν την πιθανή σύνδεση μεταξύ βήτα-αναστολέων και της εξέλιξης του όγκου.

«Οι συνάδελφοί μας είχαν προηγουμένως βρει ότι οι βήτα-αναστολείς σχετίζονται με σημαντική μείωση της θνησιμότητας σε άτομα με τριπλά αρνητικό τύπο καρκίνο του μαστού. Τώρα κατανοούμε πολύ καλύτερα γιατί συμβαίνει αυτό», είπε η ίδια.

Ο Terrance Lam, υποψήφιος διδάκτορας φαρμακευτικής και συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε: «Η συλλογική μας έρευνα δείχνει έντονα ότι το HOXC12 είναι ένας νέος πιθανός δείκτης για το πότε οι ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού μπορούν να ανταποκριθούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις με βήτα-αναστολείς. Ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου είναι ιδιαίτερα επιθετικός και δύσκολος στη θεραπεία, οπότε η ανεύρεση νέων θεραπευτικών δρόμων είναι κρίσιμη».

Οι ερευνητές καλούν πλέον για περαιτέρω μελέτες με σκοπό να διαπιστωθεί «επείγοντως» αν το γονίδιο HOXC12 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάγνωση για να εντοπιστούν οι ασθενείς που θα ωφεληθούν από τη θεραπεία με βήτα-αναστολείς, αναστέλλοντας έτσι την εξάπλωση του καρκίνου τους.