Με το χρυσό βραβείο «Gold 2021- EBRD Sustainability Award-Financial Intermediaries» βραβεύτηκε η Τράπεζα Πειραιώς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η Τράπεζα αναδείχθηκε πρώτη για τις δράσεις της σε θέματα βιώσιμης τραπεζικής μεταξύ 100 διεθνών τραπεζών, μελών της EBRD, με βάση την ετήσια αξιολόγηση που στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις τους. Ιδιαιτέρως αναδείχθηκε το γεγονός ότι είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που δημιούργησε sustainability linked loans, δηλαδή δάνεια των οποίων το τελικό επιτόκιο καθορίζεται από το βαθμό επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αναδεικνύει τη δέσμευση και τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς ευθυγραμμίζει τους επιχειρηματικούς της στόχους, τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, υποστηρίζοντας έτσι ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε βιώσιμη κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στη βράβευση της Τράπεζας από την EBRD, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η νέα αυτή διεθνής διάκριση αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Τράπεζας Πειραιώς στην ελληνική αγορά, σε ό,τι αφορά στην υιοθέτηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, τις οποίες πριν από δύο χρόνια συνδιαμόρφωσε μαζί με άλλες 29 διεθνείς τράπεζες. Η δέσμευσή μας στη Βιώσιμη Τραπεζική είναι σταθερή και υλοποιείται με συνέπεια και συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε εισάγει κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Διακυβέρνησης (κριτήρια ESG) στις λειτουργίες μας, στο σύστημα λήψης αποφάσεων, στις επιχειρηματικές μας επιλογές, στη διαχείριση κινδύνων, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Όπως τόνισε η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής κυρία Ελένη Βρεττού, συμμετέχοντας σε συζήτηση που προηγήθηκε της βράβευσης: «Στην Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενοι στο ρόλο μας, συνδράμουμε στη μετάβαση της οικονομίας σε βιώσιμη ανάπτυξη. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας και τους στηρίζουμε ώστε να υιοθετήσουν κριτήρια ΕSG με έμφαση όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην κοινωνική υπευθυνότητα και τη βελτίωση της διακυβέρνησης».

Η Τράπεζα Πειραιώς είχε επίσης βραβευτεί από την EBRD το 2020, ως «The EBRD’s Most Active Issuing Bank in 2019 – Green Trade» στο πλαίσιο του Green Trade Facilitation Programme (Green TFP), για τις επιδόσεις της στην υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων φιλικών προς το περιβάλλον. Μεταξύ των στοιχείων που αξιολογήθηκαν ήταν και το γεγονός ότι η Πειραιώς πραγματοποίησε τις περισσότερες συναλλαγές, με την πλειοψηφία να αφορά τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της EBRD, είχε θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιτρέποντας την μείωση εκπομπών αερίων CO 2 αντίστοιχη με την ετήσια

απόσυρση 6.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους της Αθήνας. Το Green Trade Facilitation Programme (Green TFP) παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες που συνεργάζονται με την EBRD να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες trade finance που προσφέρει για να υποστηρίξουν εμπορικές συναλλαγές σχετικές με πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα.