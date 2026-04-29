Με συνολικά 23 εκατ. ευρώ ενισχύονται μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας», η οποία τρέχει έως την 1η Ιουνίου.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες, γι’ αυτό και εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

Μικρές Επενδύσεις με €18 εκατ., επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €5.000 έως €40.000

Μεσαίες Επενδύσεις με €3 εκατ., επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €40.001 έως €120.000

Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με €2 εκατ. επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €5.000 έως €10.000

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε