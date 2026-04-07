Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη διήμερη αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών, έχοντας όμως απωλέσει ένα μέρος από τα αρχικά τους κέρδη.

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και η Wall Street, εν αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.160,28 μονάδες (+1,98%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 285,14 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.432.132 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,61%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Allwyn (+4,05%), της Eurobank (+3,64%), της Εθνικής (+2,67%) και των ΕΛΠΕ (+1,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,36%), του ΟΛΠ (-1,33%), του ΔΑΑ (-1,15%) και του ΟΤΕ (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.732.249 και 9.561.841 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 54,43 εκατ. ευρώ και της Εθνικής με 43,08 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+29,63%) και Alpha Trust (+13,96%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Flexopack (-4,46%) και Fais (-4,15%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ALLWYN: 15,1500 +4,05%

AKTOR: 9,9200 -0,60%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,5450 +1,48%

OPTIMA: 8,4000 αμετάβλητο

ΤΙΤΑΝ: 46,2600 -1,36%

ALPHA BANK: 3,4160 +1,64%

AEGEAN AIRLINES: 11,8400 +0,17%

VIOHALCO: 12,7200 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,9000 +1,18%

ΔΑΑ: 10,3300 -1,15%

ΔΕΗ: 18,9800 +1,55%

COCA COLA HBC: 48,7000 +0,12%

ΕΛΠΕ: 9,9000 +1,90%

ELVALHALCOR: 3,5600 -0,84%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,4600 +2,67%

ΕΥΔΑΠ: 9,2000 +0,55%

EUROBANK: 3,5910 +3,64%

LAMDA DEVELOPMENT: 5,9250 -0,25%

MOTOR OIL: 39,0400 +0,36%

JUMBO: 22,9000 +0,17%

ΟΛΠ: 37,2000 -1,33%

ΟΤΕ: 17,3000 -0,97%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,5320 +1,78%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9800 +1,63%