Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο του διαγγέλματος Τραμπ το οποίο μείωσε τις ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.107,28 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,07%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,21%), της Coca Coal HBC (+0,32%) και της Εθνικής (+0,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,52%), της Πειραιώς (-2,44%), της Alpha Bank (-2,33%) και της Aegean Airlines (-2,28%).

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 78 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+8,55%) και Παϊρης (+3,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Προοδευτική (-12,57%) και CrediaBank (-9,16%).