Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν άνοδο νωρίς το πρωί, μετά την επίθεση που αποδόθηκε στο Ιράν σε δεξαμενόπλοιο υπό κουβεϊτιανή σημαία στο λιμάνι του Ντουμπάι, η οποία προκάλεσε φωτιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.