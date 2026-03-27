Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το fuel pass, την ενίσχυση για τα καύσιμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με τη δημοσίευση, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα, την ερχόμενη εβδομάδα, της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (vouchers.gov.gr) για την υποδοχή των αιτήσεων από περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση (δεν εξαιρείται το υγραέριο ή άλλο καύσιμο) των 25-60 ευρώ κατά περίπτωση, πριν το Πάσχα.

Δείτε εδώ την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Οι επιλογές για τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. είναι δύο: με άυλη ψηφιακή κάρτα που πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σε κατάλληλη συσκευή smartphone που θα υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές (NFC) ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό που θα κατατεθεί σε ΙΒΑΝ είναι μικρότερο κατά 10 ή 5 ευρώ, μπορεί όμως να αναληφθεί σε μετρητά για κάθε χρήση και όχι απαραίτητα για καύσιμα.

Αντίθετα, για το ποσό σε ψηφιακή κάρτα προβλέπονται περιορισμοί: αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν ακυρωτικά μηχανήματα εισιτηρίων που δέχονται ανέπαφα κάρτες, καθώς και στα POS των ταξί – εφόσον υποστηρίζουν ανέπαφες πληρωμές. Δεν αποσαφηνίζεται (ούτε αποκλείεται όμως) στην ΠΝΠ αν γίνεται δεκτή η χρήση της άυλης κάρτας στα POS έκδοσης εισιτηρίων ή κάρτας απεριορίστων διαδρομών εταιρειών ή οργανισμών μαζικής μεταφοράς (όπως π.χ. λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, τραμ, ΚΤΕΛ, σιδηρόδρομο κ.λπ.).

Όπως διευκρινίζει η ΠΝΠ: Κάθε όχημα ή μοτοσικλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσικλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσικλέτα – μοτοποδήλατο. Άρα, αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού. Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσικλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Πέντε βήματα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) για να λάβουν την ενίσχυση:

Βήμα 1

Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια. Πριν από οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσικλέτας που κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα 2

Είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr. Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που δημιουργεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ), εποπτευόμενη από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βήμα 3

Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης. Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4

Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων – Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Βήμα 5. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα. Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, εξετάζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και όχι το ατομικό, με βάση τις δηλώσεις Ε1 που υπεβλήθησαν το 2025 για τα εισοδήματα του 2024, και όχι τις δηλώσεις που υποβάλλονται τώρα.

Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

α) Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής

στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

β) Πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης,

στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) Τριάντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.