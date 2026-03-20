The Future is Now: Η Κωτσόβολος στηρίζει τη νέα γενιά δημιουργών στα Young Lions 2026

Με κεντρικό μήνυμα «Τώρα, η καινοτομία ενώνεται με τη δημιουργικότητα!», η Κωτσόβολος συμμετείχε ως Χορηγός στον φετινό διαγωνισμό δημιουργικότητας Young Lions Competitions Greece, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά επαγγελματιών της επικοινωνίας.

Ο θεσμός Young Lions Competitions Greece δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς έως 30 ετών να διαγωνιστούν και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Κάννες, μέσα από την ανάπτυξη καμπανιών κοινωνικού περιεχομένου. Τη διοργάνωση υλοποιεί η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), επίσημος εκπρόσωπος του Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών στην Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο διαγωνισμός, οι παρουσιάσεις των ομάδων, οι συνεδριάσεις της κριτικής επιτροπής και η τελετή ανακοίνωσης των βραβείων φιλοξενήθηκαν στο Design Lab στην Αγία Παρασκευή. Ο χώρος αυτός σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους της εταιρείας και είναι αφιερωμένος στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία. Το Design Lab είναι ένας χώρος που φέρνει κοντά όλες τις δημιουργικές ομάδες της εταιρείας, προσφέροντας ένα κοινό περιβάλλον συνεργασίας, καινοτομίας και εξέλιξης. Συνδυάζει τον φυσικό με τον ψηφιακό σχεδιασμό και δημιουργεί μια νέα, πιο σύγχρονη εμπειρία εργασίας, μάθησης και συνεργασίας διαφορετικών ομάδων.

Η Κωτσόβολος πιστεύει στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που δίνουν χώρο σε νέες ιδέες. Αυτό ακριβώς εκφράζει και η συμμετοχή της εταιρείας στα Young Lions, μέσα από την στήριξη νέων δημιουργών που οραματίζονται και διαμορφώνουν το μέλλον της επικοινωνίας. Γιατί για την Κωτσόβολος, το μέλλον αποτυπώνεται στις ιδέες και την ενέργεια των νέων ανθρώπων που δημιουργούν σήμερα. Η νέα γενιά δεν αποτελεί μόνο το αύριο της αγοράς, αλλά έναν ενεργό παράγοντα εξέλιξης στο παρόν.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό Young Lions Competitions Greece 2026, καθώς και τα βραβευμένα projects στο: https://younglionsgreece.com/awards.