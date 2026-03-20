Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διατήρησε και το 2025 τη σταθερή αναπτυξιακή του τροχιά, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 9,5%. Χωρίς να συνυπολογίζονται οι νέες δραστηριότητες και οι πωλήσεις στόλου, η οργανική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 5,8%, ενώ το μεικτό κέρδος αυξήθηκε στα 43,7 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χρονιάς.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,4% και ανήλθαν στα 31 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, κατά 2,2%, στα 16 εκατ. ευρώ, έχοντας απορροφήσει το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων στις νέες δραστηριότητες Toyota Autodirect και NIO.

Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενισχυμένος από την ένταξη του Ομίλου στο δίκτυο συνεργατών της Toyota μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής εταιρείας Autodirect. Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν στα 66,2 εκατ. ευρώ, ενώ το premium segment της Porsche συνεισέφερε με οργανική ανάπτυξη 8,8%.

Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης της Yamaha διαμορφώθηκαν στα 87,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,8%. Ο κλάδος της Sixt κατέγραψε έσοδα 61,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,2%.

Οι στοχευμένες επενδύσεις στον στόλο της SIXT και η αυξημένη διακράτηση οχημάτων ενίσχυσαν το μακροπρόθεσμο ενεργητικό, το οποίο έφτασε τα 97,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω ισχυρών ταμειακών ροών και τραπεζικού δανεισμού, διατηρώντας τη μόχλευση σε υγιή επίπεδα. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 51,9 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Net Debt/EBITDA να διαμορφώνεται σε 1,67. Το χρηματοοικονομικό κόστος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ακολουθώντας την τάση των χαμηλότερων επιτοκίων και της αποτελεσματικότερης διάρθρωσης δανεισμού.

Στις 31.12.2025, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε στα 85 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20,1%, κυρίως λόγω των επενδύσεων και της διακράτησης στόλου προς ενοικίαση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ολοκλήρωσε μια ακόμα χρονιά ανάπτυξης, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων σε κάθε δραστηριότητα. Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και πληθωριστικών πιέσεων, οι κλάδοι μας κράτησαν σταθερή τη γραμμή άμυνας στα περιθώρια κερδοφορίας, επιτρέποντας στο μικτό περιθώριο να κινηθεί ανοδικά και να συμβαδίσει με την οργανική αύξηση των πωλήσεων. Η δραστηριότητα της Porsche σημείωσε ρεκόρ ταξινομήσεων, με το αμιγώς ηλεκτρικό Macan να κατακτά την πρώτη θέση στα premium ηλεκτρικά SUV.

Η Yamaha συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς στο δίκυκλο, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νεοεισερχόμενοι παίκτες από την Κίνα διεκδικούν αυξανόμενα μερίδια. Η SIXT πέτυχε μια ακόμη χρονιά ρεκόρ, διατηρώντας υψηλά μερίδια στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Η προσωρινή κάμψη στη Σαντορίνη αντισταθμίστηκε από ισχυρή, διψήφια ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, οδηγώντας τη βραχυχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων (Rent a Car) σε συνολική άνοδο 8,9%. Το 2025 επενδύσαμε σε δύο νέες δραστηριότητες, την Toyota Autodirect και τη NIO. Η Toyota Autodirect ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στην Πάτρα και τον Ιούνιο στη Σύρο, και τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να είναι κερδοφόρα από το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η NIO, έπειτα από πολύμηνη παρουσία στο Golden Hall, που μας επέτρεψε να συστήσουμε τη μάρκα στο ευρύ κοινό, προχωρά στη δημιουργία του πρώτου NIO House στο 14ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας.

Το 2026 στοχεύουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, με έμφαση παράλληλα στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση, ωστόσο παραμένουμε αισιόδοξοι και έτοιμοι να προσαρμόσουμε άμεσα τη στρατηγική μας, εφόσον επηρεαστεί η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της μακροπρόθεσμης μερισματικής πολιτικής και τη σταθερή δημιουργία αξίας για τους μετόχους.