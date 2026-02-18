Σε τροχιά αποκλιμάκωσης μπήκαν στο τέλος του 2025 τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, καθώς η πίεση του υπουργείου Οικονομικών για συμμόρφωση των φορέων άρχισε να αποδίδει καρπούς. Οι σαφείς προειδοποιήσεις για δημοσιοποίηση στοιχείων και ένταξη των μεγαλύτερων κακοπληρωτών σε «μαύρη λίστα» φαίνεται ότι επιτάχυναν τις πληρωμές προς τους ιδιώτες, κυρίως στον ευαίσθητο χώρο της υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Δεκέμβριο του 2025 τα κρατικά φέσια περιορίστηκαν στα 2,499 δισ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή μείωση κατά 517 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μόλις μήνα. Τον μεγαλύτερο όγκο της αποκλιμάκωσης σήκωσαν τα δημόσια νοσοκομεία, των οποίων οι οφειλές μειώθηκαν κατά 286 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση συμψηφισμών, όπως το claw back.

Παράλληλα, πτωτική πορεία ακολούθησαν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Στο τέλος του έτους διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ, από 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Έτσι, συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιορίστηκαν τον Δεκέμβριο στα 3,221 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 561 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση, αν και το συνολικό ποσό παραμένει αυξημένο κατά 150 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Η ακτινογραφία των οφειλών

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση, τα διαχρονικά προβλήματα δεν έχουν εξαλειφθεί. Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να κρατούν τα «πρωτεία», με οφειλές 1,397 δισ. ευρώ προς προμηθευτές. Το ποσό είναι σαφώς χαμηλότερο από τα 1,683 δισ. ευρώ του Νοεμβρίου, ωστόσο παραμένει αυξημένο κατά 233 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης εμφάνισαν οφειλές 587 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένες τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Οι καθυστερήσεις σχετίζονται κυρίως με την απονομή επικουρικών συντάξεων, με το ιστορικό υψηλό του 2017 να λειτουργεί ακόμη ως υπενθύμιση των χρόνιων αδυναμιών του συστήματος.

Καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι δήμοι και οι περιφέρειες, των οποίων τα χρέη μειώθηκαν στα 180 εκατ. ευρώ, καθώς και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, όπου καταγράφηκε μηνιαία αποκλιμάκωση, αν και σε ετήσια βάση οι οφειλές παραμένουν αυξημένες.

Επιστροφές φόρων

Από τα 722 εκατ. ευρώ των εκκρεμών επιστροφών φόρων, τα 336 εκατ. ευρώ αφορούν υποθέσεις που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Σχεδόν τα μισά από αυτά παραμένουν «παγωμένα» λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους. Τα υπόλοιπα 386 εκατ. ευρώ βρίσκονται εντός του τριμήνου, δείχνοντας ότι η εικόνα, αν και απέχει από το ιδανικό, κινείται σταδιακά προς τη σωστή κατεύθυνση.