Αυξημένο πλεόνασμα κατέγραψε τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το καθαρό αποτέλεσμα του Προϋπολογισμού σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 560 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε τον Ιανουάριο φέτος στα 2,8 δισ. ευρώ από 579 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν την μικρή υποχώρηση των εσόδων στα 5,387 δισ. ευρώ, από 5,698 δισ. ευρώ πέρυσι και την μεγαλύτερη συγκράτηση των δαπανών στα 4,064 δισ., από 5, 488 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.