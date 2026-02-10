Το ίδιο ποσό που πριν από δύο χρόνια αρκούσε για ένα άνετο διαμέρισμα, σήμερα οδηγεί σε σαφώς μικρότερη κατοικία. Η συνεχής άνοδος των τιμών στο ελληνικό real estate έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των υποψήφιων αγοραστών, με αποτέλεσμα τα 250.000 ευρώ να εξασφαλίζουν πλέον λιγότερα τετραγωνικά μέτρα σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με ανάλυση αγγελιών κατοικιών που επεξεργάστηκε η ReDataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, ένας αγοραστής που διέθετε το ίδιο κεφάλαιο το 2023 και το διαθέτει και σήμερα, καταλήγει κατά μέσο όρο σε σπίτι μικρότερο κατά 6,9 τετραγωνικά μέτρα. Η μέση επιφάνεια κατοικίας πανελλαδικά μειώθηκε από 109,7 τ.μ. το 2023 σε 102,8 τ.μ. σήμερα, αποτυπώνοντας τη συμπίεση που προκαλεί η αύξηση των τιμών.

Η εικόνα προκύπτει από αγγελίες κατοικιών με ζητούμενες τιμές από 230.000 έως 270.000 ευρώ, εύρος τιμών ανά τετραγωνικό από 500 έως 9.000 ευρώ και έτη κατασκευής από το 1950 έως σήμερα. Αν και οι διαφοροποιήσεις είναι έντονες ανά περιοχή, η βασική τάση είναι κοινή: με τον ίδιο προϋπολογισμό, ο διαθέσιμος χώρος μειώνεται.

Στην Αττική, η απώλεια χώρου για το διάστημα 2023–2025 διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 6,5 τετραγωνικά μέτρα. Οι πιέσεις είναι εντονότερες στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Στο κέντρο της Αθήνας, τα 250.000 ευρώ αντιστοιχούν σήμερα σε κατοικία 87,8 τ.μ. ηλικίας περίπου 40 ετών, έναντι 94,6 τ.μ. το 2023. Στα νότια προάστια, ο ίδιος προϋπολογισμός εξασφαλίζει πλέον διαμέρισμα 84,2 τ.μ., από 87,5 τ.μ. πριν από δύο χρόνια. Στα βόρεια προάστια, η μείωση είναι ακόμη πιο αισθητή, καθώς η μέση επιφάνεια έχει περιοριστεί κατά 8,7 τ.μ., από 99 τ.μ. σε 90,3 τ.μ.

Στον Πειραιά, η συμπίεση της αγοράς οδηγεί σε μικρότερα και ελαφρώς παλαιότερα ακίνητα. Με 250.000 ευρώ, ο αγοραστής αποκτά σήμερα κατοικία 91,9 τ.μ., έναντι 99,4 τ.μ. το 2023. Αντίστοιχα, στα δυτικά προάστια, η απώλεια επιφάνειας αγγίζει τα 6,1 τ.μ., με το ίδιο budget να «αγοράζει» πλέον λιγότερο χώρο.

Σε επίπεδο δήμων, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες. Στην Καισαριανή καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση, με απώλειες άνω των 13 τ.μ. σε μόλις δύο χρόνια. Σημαντική συρρίκνωση καταγράφεται επίσης σε Γαλάτσι, Βύρωνα και Ηλιούπολη, ενώ στην Καλλιθέα τα 250.000 ευρώ αντιστοιχούν πλέον σε σπίτι μικρότερο κατά 7,2 τ.μ. σε σχέση με το 2023.

Στα βόρεια προάστια, η Πεντέλη ξεχωρίζει με απώλειες που φτάνουν τα 18,7 τ.μ., ενώ μεγάλες μειώσεις επιφάνειας καταγράφονται σε Βριλήσσια, Χολαργό, Παπάγου και Αγία Παρασκευή. Η εικόνα δείχνει ότι ο ίδιος τύπος κατοικίας «μικραίνει», καθώς οι τιμές ανεβαίνουν ταχύτερα από τα εισοδήματα.

Θεσσαλονίκη και περιφέρεια: Ακόμη μεγαλύτερη πίεση

Εκτός Αττικής, η κατάσταση σε αρκετές περιοχές είναι ακόμη πιο πιεστική. Στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη απώλεια πανελλαδικά καταγράφεται στον Θερμαϊκό, όπου το ίδιο budget «χάνει» πάνω από 40 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με το 2023. Σημαντικές μειώσεις επιφάνειας σημειώνονται επίσης σε Ωραιόκαστρο, Εύοσμο, Κορδελιό και Θέρμη.

Ανάλογες τάσεις καταγράφονται και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στον Βόλο, τα 250.000 ευρώ εξασφαλίζουν σήμερα κατοικία μικρότερη κατά 35,7 τ.μ. σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Στη Χαλκίδα η μείωση φτάνει τα 23 τ.μ., στην Καλαμάτα τα 22,9 τ.μ., ενώ απώλειες καταγράφονται και σε Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα και Ιωάννινα.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι σαφές: η συμπίεση της αγοραστικής δύναμης δεν αφορά πλέον μόνο την Αθήνα. Η άνοδος των τιμών έχει μετατρέψει το «ίδιο budget» σε μικρότερο σπίτι σχεδόν σε κάθε γωνιά της χώρας, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική για τους αγοραστές.