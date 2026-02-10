Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων των τελευταίων ετών κατάφερε να εξιχνιάσει η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώνοντας μία διεθνική εγκληματική οργάνωση που είχε πολυετή δράση, οργανωμένη δομή και εκτεταμένο δίκτυο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το εν λόγω κύκλωμα λειτουργούσε από το 2018, διέθετε τουλάχιστον τρία εργοστάσια σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια αλλά παράλληλα και δεκάδες αποθήκες και φορτηγά.

Τα λαθραία τσιγάρα τα μέλη του κυκλώματος τα διακινούσαν κυρίως σε χώρες της Ευρώπης, όπως Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Προμαχώνα.

Οι μυστικοί κωδικοί και τα ψευδώνυμα

Αρχηγοί το κυκλώματος ήταν δύο αδέρφια με καταγωγή από το Καζακστάν, με ψευδώνυμα «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Η συμμορία είχε πολλά άτομα με χαρακτηριστικά ψευδώνυμα όπως «Μουσάτος», «Μαυρούλης», «Μπαμπουίνος» κ.ά.), ενώ στη σπείρα συμμετείχαν και Έλληνες, μεταξύ των οποίων ένας διεφθαρμένος αστυνομικός που παρείχε πληροφορίες.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν μυστικούς κωδικούς όπως «Κινέζος» και «Καρούμπαλος» και μέσα της τεχνολογίας, ακόμα και drones, για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Για το ξέπλυμα των χρημάτων, είχαν δημιουργήσει «εταιρείες καρουζέλ» και ακόμη και μια ναυτιλιακή εταιρεία.

25 οι συλλήψεις ενώ συνεχίζεται η έρευνα

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 25 συλλήψεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από τις κατασχεθείσες ποσότητες ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο από πρόσφατες αποστολές στο εξωτερικό η ζημία για το Δημόσιο αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, σε μόλις 8 χρόνια υπολογίζεται ότι κατέβαλαν σε μισθωτήρια χώρων πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαχειρίζονταν συνολικά 6 κτιριακές εγκαταστάσεις – αποθήκες, 5 ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, 2 χώρους «Γραφεία», 6 φορτηγά, 2 ρυμουλκά (τράκτορες), 3 ρυμουλκούμενα (επικαθημένα) και 15 αυτοκίνητα (εκ των οποίων 2 μισθωμένα).

Περαιτέρω, από την εις βάθος οικονομική έρευνα προέκυψε ότι τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης διοχετεύονταν στα αρχηγικά μέλη κυρίως μέσω μετρητών, γεγονός που δυσχέραινε τον άμεσο εντοπισμό τραπεζικών ροών. Παρά ταύτα, το μέγεθος των παράνομων κερδών αποτυπώνεται στην αυξημένη οικονομική τους επιφάνεια, η οποία υπερκαλύπτει εκείνη των κατώτερων ιεραρχικά μελών και τεκμηριώνει τον ηγετικό τους ρόλο.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε από τα ευρήματα στις οικίες τους, όπου κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, αντικείμενα υψηλής αξίας, καθώς και τραπεζικά μέσα και έγγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, ενώ διακριβώθηκε και η χρήση λογαριασμών σε αλλοδαπές τράπεζες.

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχθηκαν εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η απόκτηση ακίνητης περιουσίας, η οποία πραγματοποιούνταν κατά κανόνα με μετρητά ή μέσω προσχηματικών τραπεζικών κινήσεων από συγγενικά πρόσωπα ή εταιρείες συνδεδεμένες με τα αρχηγικά μέλη, συχνά σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες της πραγματικής.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν εταιρείες με φαινομενικά νόμιμη δραστηριότητα, περιορισμένο προσωπικό και διαχειριστικό έλεγχο από τα αρχηγικά μέλη ή πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία συνολικά καταδεικνύουν τον κύκλο του χρήματος και στοιχειοθετούν οργανωμένο μηχανισμό νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.