Χωρίς υπηρεσίες delivery αναμένεται να περάσει η φετινή Τσικνοπέμπτη για τους πολίτες της Λάρισας, καθώς το Σωματείο Ανεξάρτητων Διανομέων Λάρισας προχωρά σε κινητοποίηση, διεκδικώντας την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων έναντι των πλατφορμών με τις οποίες συνεργάζεται.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου, Αλμπέρτος Μπέγας, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας, μεταξύ αυτών η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος.

Βασικό αίτημα των διανομέων είναι η αύξηση των αμοιβών τους και η πλήρης διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού τους, με τη θέσπιση σταθερών πινάκων αμοιβών. Όπως επισημαίνουν, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται μονομερείς μειώσεις από τις εταιρείες, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Παράλληλα, ζητούν κάλυψη για ατυχήματα και ασθένειες, καθώς και τη μετατροπή των οχημάτων τους σε επαγγελματικά. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η αλλαγή ΚΑΔ και η κατοχύρωση επαγγελματικών αδειών.

«Θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση την Τσικνοπέμπτη και ζητάμε και την κατανόηση του κόσμου. Θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση», κατέληξε ο Αλμπέρτος Μπέγας, σύμφωνα με το larissanet.gr.