Ένα κρίσιμο στοιχείο που ενδέχεται να οδηγήσει στον εντοπισμό του φερόμενου απαγωγέα της Νάνσι Γκάθρι, της μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας ειδήσεων, Σαβάνα Γκάθρι, φαίνεται πως περιλαμβάνεται στο σημείωμα λύτρων, καθώς, σύμφωνα με ειδικό στα κρυπτονομίσματα, δόθηκε πραγματική διεύθυνση bitcoin για την καταβολή των χρημάτων.

Θυμίζεται ότι η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε στη μέση της νύχτας από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά στις 31 Ιανουαρίου. Το FBI δήλωσε ότι δεν έχει γνώση «οποιασδήποτε συνεχιζόμενης επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας Γκάθρι και των υπόπτων ως απαγωγέων». Προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία.

Από την πλευρά του, ο Μπεζαλέλ Εϊτάν Ραβίβ, CEO και ιδρυτής της Lionsgate Network, εταιρείας ανάκτησης crypto με εξειδίκευση στην εγκληματολογία blockchain, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το στοιχείο που αφορά το bitcoin.

«Έδειξε την αχίλλειο πτέρνα του σε όποιον καταλαβαίνει την εγκληματολογία blockchain», ανέφερε ο Ραβίβ, αναφερόμενος στον φερόμενο απαγωγέα.

Στο σημείωμα λύτρων ζητείται η καταβολή 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε bitcoin σε συγκεκριμένη διεύθυνση, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση της Νάνσι Γκάθρι.

Όπως εξηγεί ο Ραβίβ, η κοινοποίηση μιας διεύθυνσης ψηφιακού πορτοφολιού αποτελεί από μόνη της στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές. «Κάθε φορά που οι κυβερνοεγκληματίες δίνουν τη διεύθυνση του πορτοφολιού τους, ουσιαστικά αποκαλύπτουν τον εαυτό τους με πολλούς τρόπους», σημείωσε.

Βάσει της εμπειρίας του από υποθέσεις ψηφιακής απάτης, ανέφερε ότι συχνά αποστέλλεται ένα μικρό χρηματικό ποσό στο συγκεκριμένο πορτοφόλι, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαδρομή της συναλλαγής. «Αυτό ακριβώς είναι η εγκληματολογία blockchain: η ιχνηλάτηση των blocks που δημιουργούνται με κάθε συναλλαγή», είπε.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο απαγωγέας ενδέχεται να βασίζεται στην περιορισμένη γνώση των Αρχών σε ζητήματα blockchain. «Νομίζω ότι το ευάλωτο σημείο εδώ για τις διωκτικές αρχές είναι η έλλειψη κατανόησης των crypto και του blockchain, και γι’ αυτό καθυστερεί περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε η επίλυση της υπόθεσης», ανέφερε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η Γκάθρι αγνοείται για περισσότερες από επτά ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εκπαίδευσης των αστυνομικών σε θέματα ψηφιακής εγκληματολογίας.

«Ελπίζω να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης»

Ο Ραβίβ επεσήμανε ακόμα ότι, παρότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα μεταξύ ψηφιακών πορτοφολιών, ο απαγωγέας θα χρειαστεί τελικά να τα μετατρέψει σε χρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα. «Αυτή είναι η ομορφιά των crypto…», ανέφερε, εξηγώντας ότι η εξαργύρωση γίνεται μέσω ανταλλακτηρίων, όπου και αυξάνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ύψος των λύτρων, χαρακτηρίζοντας το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων ως προβλέψιμο, προσθέτοντας ότι τέτοιες απαιτήσεις συναντώνται συχνά σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η Νάνσι Γκάθρι να βρίσκεται ακόμη εν ζωή, ο Ραβίβ δήλωσε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ελπίζει. «Ελπίζω πραγματικά να μπορέσει να επιστρέψει στην οικογένεια και τους αγαπημένους της και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», είπε.

Η 84χρονη μητέρα της δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά σε οικογενειακό δείπνο και δηλώθηκε αγνοούμενη την επόμενη ημέρα. Το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Πίμα ανακοίνωσε ότι η κατοικία της στην περιοχή της Τούσον αντιμετωπίζεται ως τόπος εγκλήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι απομακρύνθηκε με τη βία.

Την περασμένη εβδομάδα, εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι ανήκαν στη Νάνσι. Το σημείωμα λύτρων φέρεται να περιλαμβάνει δύο προθεσμίες, την 5η Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, στις 17:00 το απόγευμα τοπική ώρα.

Το Σάββατο, η Σαβάνα Γκάθρι δημοσίευσε βίντεο, στο οποίο προσφέρθηκε να καταβάλει το ποσό των λύτρων στους δράστες και απηύθυνε έκκληση για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της, σύμφωνα με το Page Six.