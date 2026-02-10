Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη φιλοξένησε τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, εκδήλωση στην έδρα του ΟΗΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, αναδεικνύοντας τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον διάλογο και στην πολυγλωσσία εντός του διεθνούς συστήματος.

Η συζήτηση διοργανώθηκε κατόπιν της ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO, κατά την 43η Γενική της Διάσκεψη τον Νοέμβριο του 2025. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν «τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό» και τη συνεχιζόμενη σημασία της για τον σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγ. Μπαλτά, ανέδειξε «το βαθύ και διαρκές αποτύπωμα της ελληνικής γλώσσας». Yπογράμμισε ότι «η γλώσσα δεν είναι απλώς εργαλείο επικοινωνίας αλλά γέφυρα κατανόησης».

H κ. Μπαλτά διηγήθηκε ένα πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Υόρκη, όταν οδηγός ταξί ρώτησε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών στη Ν. Υόρκη «για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πόσο όμοια είναι τα αρχαία με τα νέα ελληνικά», ένα ερώτημα που -όπως είπε- «αιχμαλωτίζει την βαθιά και διαρκή επίδραση της ελληνικής γλώσσας μέσα στον χρόνο και στους πολιτισμούς».

Συνδέοντας την εκδήλωση με τις προτεραιότητες της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η κ. Μπαλτά επισήμανε ότι το εθνικό μότο «Διάλογος, Διπλωματία, Δημοκρατία» αντανακλά τις ίδιες αρχές που ενσαρκώνει η ελληνική γλώσσα: «την επικοινωνία, τη διαβούλευση και την αναζήτηση κοινής κατανόησης ως οδού προς την ειρήνη».

Στη συνέχεια ο Έλιοτ Μίντσενμπεργκ, Διευθυντής Γραφείου και Αντιπρόσωπος της UNESCO στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας της πολυγλωσσίας ως θεμελιώδους αξίας του ΟΗΕ.

Ο κ. Μίντσενμπεργκ χαρακτήρισε την ημέρα «ευκαιρία να τιμήσουμε όχι μόνο την ομορφιά της ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διαχρονική συμβολή της στον πολιτισμό, την επιστήμη και τη φιλοσοφία». Τόνισε ότι «η προώθηση της πολυγλωσσίας και η διαφύλαξη της γλωσσικής ποικιλομορφίας αποτελούν βασικό πυλώνα του έργου της UNESCO», υπενθυμίζοντας τη δέσμευση για «πιο γλωσσικά συμπεριληπτή τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακούς χώρους».

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και Συντονιστής για την Πολυγλωσσία, Μόβσες Αμπελιάν, μίλησε για τη θεσμική διάσταση της γλωσσικής ισότητας στον Οργανισμό, επισημαίνοντας τις προσπάθειες ενίσχυσης της πρόσβασης στην πληροφόρηση σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

Ο κ. Αμπελιάν χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» τη συμμετοχή του στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, «που πλέον αναγνωρίζεται επίσημα από την UNESCO», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την «πρώτη εκδήλωση στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών» αφιερωμένη στη γλώσσα. Τόνισε ότι η απόφαση της UNESCO αναδεικνύει «τη διαχρονική σημασία και τον παγκόσμιο αντίκτυπο της ελληνικής γλώσσας», η οποία αποτελεί «τη μακροβιότερη συνεχώς ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα στην Ευρώπη».

Υπενθυμίζοντας τον Σεφέρη, σημείωσε πως η ελληνική «ποτέ δεν έπαψε να ομιλείται» και συνδέεται άρρηκτα με τον Όμηρο, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, κληροδοτώντας στην ανθρωπότητα τις έννοιες της «δημοκρατίας, του διαλόγου, της λογικής και της θεωρίας». Η ημέρα, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει την πολυγλωσσία ως «θεμέλιο μιας συμπεριληπτικής, αποτελεσματικής και με σεβασμό πολυμερούς συνεργασίας».

Την ακαδημαϊκή οπτική παρουσίασε η δρ Γκουέν Γκρίγουαλ, του Onassis Lecturer in Ancient Greek Thought & Language, The New School, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Αρχαία Ελληνικά στον Σύγχρονο Διάλογο», συνδέοντας την κλασική κληρονομιά με τη σημερινή διαπολιτισμική επικοινωνία.

Η δρ Γκουέν Γκρίγουαλ αναφέρθηκε στο προσωπικό της ταξίδι προς τα αρχαία ελληνικά, περιγράφοντας πως η μελέτη τους «λειτούργησε σαν φάρμακο που με κρατούσε να σκέφτομαι έναν κόσμο πέρα από τον εαυτό μου», ενώ τόνισε ότι η γλώσσα «μπορεί να γίνει πύλη κατευθείαν στην καρδιά της αρχαιότητας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διαδραστική συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γλώσσα διαμόρφωσε έννοιες όπως η δημοκρατία, η φιλοσοφία και η επιστημονική σκέψη.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ υπογράμμισε ότι «για εμάς στην Κύπρο η ελληνική γλώσσα είναι η ισχυρότερη εγγύηση της εθνικής μας επιβίωσης» και ότι «μέσω της γλώσσας επιδιώκουμε την ειρήνη, τον διάλογο και ελπίζουμε την επανένωση της χώρας μας». Πρόσθεσε πως «η πολυγλωσσία δεν αποτελεί απειλή για την ταυτότητα είναι ο εμπλουτισμός της».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Συρίας, πρέσβης Ιμπραχίμ Ολαμπί τόνισε τον διαχρονικό ελληνικό πολιτισμικό αντίκτυπο στη χώρα του, σημειώνοντας ότι «πολλά στοιχεία της ελληνικής επιρροής στη Συρία παραμένουν ορατά μέχρι σήμερα» και ότι η νέα εποχή στη χώρα του αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα «ως πηγή δύναμης και όχι διαίρεσης».

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της Ελλάδας κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, με στόχο την προώθηση της διπλωματίας του διαλόγου και του σεβασμού της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυφωνίας.