Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1, AT1) στις διεθνείς αγορές, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 5,8%. Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και επιβεβαιώνει την πρόσβαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε απαιτητικά εργαλεία κεφαλαίων, σε μια περίοδο όπου οι αγορές επιβραβεύουν την πειθαρχία, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών.

Η έκδοση και τα βασικά χαρακτηριστικά

Οι νέοι Τίτλοι είναι χωρίς τακτή λήξη, με ρήτρα αναπροσαρμογής επιτοκίου (fixed rate reset), υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου (contingent temporary write down) και δικαίωμα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Η δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία τοποθετείται στις 12 Αυγούστου 2031 και, στη συνέχεια, σε κάθε μεταγενέστερη ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου 2026, ενώ τα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF Market. Πρόκειται για δομή που συναντάται συχνά σε εκδόσεις διεθνών τραπεζών, προσφέροντας ορατότητα και πρόσβαση σε ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ισχυρή ζήτηση και ιστορικό spread

Το στοιχείο που ξεχώρισε στη συναλλαγή ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η ζήτηση κορυφώθηκε στα 5,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 300 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 11 φορές του ποσού της έκδοσης. Η τελική τιμολόγηση αποτυπώνει spread 331,7 μονάδων βάσης πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση τίτλων Additional Tier 1 από Ελληνική τράπεζα, ενώ κατατάσσεται και μεταξύ των χαμηλότερων reset spreads στην ευρωπαϊκή αγορά AT1 σε ευρώ.

Για την Εθνική, η τιμολόγηση λειτουργεί ως διπλό σήμα: αφενός αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στα ίδια κεφάλαια και στο προφίλ κινδύνου της, αφετέρου «κλειδώνει» ένα ανταγωνιστικό κόστος κεφαλαίου σε σχέση με διεθνείς συγκρίσιμες εκδόσεις.

Ποιοι επενδυτές συμμετείχαν

Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, στοιχείο που υπογραμμίζει τον εξωστρεφή χαρακτήρα της έκδοσης. Από γεωγραφική άποψη, το 29% κατανέμεται σε επενδυτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το 26% στη Γαλλία και το 7% στην Ιταλία.

Σε επίπεδο τύπου επενδυτών, το 81% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 11% σε Τράπεζες και private banking και το 8% σε hedge funds και άλλους. Η σύνθεση αυτή τείνει να θεωρείται ποιοτική για τέτοιου τύπου εργαλεία, καθώς ενισχύει την εικόνα σταθερής ζήτησης από μακροπρόθεσμους παίκτες της αγοράς.

Οι τίτλοι AT1 έλαβαν αξιολόγηση Ba3 από τον οίκο Moody’s. Παράλληλα, η έκδοση AT1 συνέβαλε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των ομολόγων Tier 2 της Τράπεζας από Ba1 σε Baa3, εξέλιξη που αποτυπώνει βελτίωση στο πιστωτικό αφήγημα της Εθνικής. Με βάση τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τα ομόλογα Tier 2 της Τράπεζας καθίστανται τα μοναδικά ομόλογα Tier 2 επενδυτικής βαθμίδας που έχουν εκδοθεί από Ελληνική τράπεζα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης ενήργησαν οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley SE και Nomura. Νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής ήταν οι Freshfields LLP και Karatzas & Associates.