Παρά τις προσδοκίες για σταθεροποίηση, το 2025 επιβεβαίωσε ότι η αγορά ακινήτων διατηρεί ξεκάθαρα ανοδική πορεία. Οι τιμές κατοικιών συνέχισαν να αυξάνονται τόσο στις αγοραπωλησίες όσο και στις ενοικιάσεις, με την πίεση να παραμένει έντονη στα μεγάλα αστικά κέντρα και να μεταφέρεται πλέον και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιο προσιτές.

Τα στοιχεία του Spitogatos Insights δείχνουν ότι η ελληνική κτηματαγορά κινήθηκε για ακόμη μία χρονιά σε ρυθμούς ανόδου, παρά τις αυξημένες τιμές, τα υψηλά επιτόκια και τις συζητήσεις για κόπωση της ζήτησης. Παράγοντες όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», οι εξελίξεις γύρω από τη Golden Visa, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και η διαρκής ανάγκη για στέγη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον συνεχούς ανοδικής πίεσης.

Πανελλαδική εικόνα σε πωλήσεις και ενοίκια

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε το 2025 κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Στα ενοίκια, η άνοδος ήταν πιο συγκρατημένη, στο 6%, ωστόσο τα επίπεδα τιμών παραμένουν υψηλά, ιδιαίτερα για νοικοκυριά και νέους ενοικιαστές.

Παρότι ο ρυθμός αύξησης στις μισθώσεις επιβραδύνθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά δεν έχει ακόμη περάσει σε φάση αποκλιμάκωσης.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρέθηκαν και το 2025 στο επίκεντρο των εξελίξεων. Στην Αττική καταγράφηκαν αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης σε όλους τους επιμέρους τομείς, με τον Δήμο Αθηναίων να ξεχωρίζει, καθώς η άνοδος έφτασε το 11,6%.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν και στα Δυτικά Προάστια, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση ενδιαφέροντος προς περιοχές με χαμηλότερη βάση τιμών.

Η Θεσσαλονίκη συνέχισε να εμφανίζει ακόμη ισχυρότερη δυναμική. Η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 11,2%, ενώ στα ενοίκια η άνοδος διαμορφώθηκε στο 9,2%.

Η πόλη επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων στη χώρα, με το ενδιαφέρον να παραμένει υψηλό τόσο στο κέντρο όσο και στα προάστια.

Η ματιά στην περίοδο 2021–2025 αποτυπώνει ακόμη πιο έντονα τη μεταβολή της αγοράς. Στη Θεσσαλονίκη, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 63,5%, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από το 41,5% που καταγράφηκε στην Αττική.

Αντίθετα, οι αυξήσεις στα ενοίκια ήταν πιο περιορισμένες, φτάνοντας το 28,4% στη Θεσσαλονίκη και το 24,9% στην Αττική, ένδειξη ότι η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται κυρίως στην αγορά κατοικίας προς πώληση.

Οι ακριβότερες περιοχές στην Αττική

Στις ακριβότερες περιοχές της Αττικής, η Βουλιαγμένη διατήρησε και το 2025 την πρωτοκαθεδρία τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικιών, με τη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης να αγγίζει τα 7.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στις υψηλές θέσεις της κατάταξης για ενοίκια βρέθηκαν επίσης το Κολωνάκι, η Βούλα, η Φιλοθέη, το Παλαιό Ψυχικό και η Γλυφάδα.

Πιο προσιτές επιλογές στην Αττική

Στον αντίποδα, πιο προσιτές επιλογές στην Αττική εντοπίζονται κυρίως στα Δυτικά και Ανατολικά Προάστια, αλλά και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές, Πατήσια και Καματερό συγκαταλέγονται στις περιοχές με τις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη. Οι υψηλότερες τιμές πώλησης εντοπίζονται στην Καλαμαριά, στο κέντρο και στην Πυλαία, ενώ στα ενοίκια την πρώτη θέση διατηρεί το κέντρο της πόλης, λόγω της έντονης ζήτησης από φοιτητές, εργαζόμενους και τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση βρίσκονται κυρίως στα προάστια, όπως η Χαλάστρα, η Μυγδονία και τα Βασιλικά.

Πού εκτοξεύτηκαν οι τιμές μέσα στο 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις μέσα στο 2025, πολλές από τις οποίες δεν ανήκαν μέχρι πρόσφατα στις «ακριβές» αγορές. Δραπετσώνα, Πέραμα, Άνω Πατήσια, Μενεμένη και Μηχανιώνα σημείωσαν εντυπωσιακές ανόδους, επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση στις τιμές μεταφέρεται σταδιακά και σε δευτερεύουσες ζώνες.

Συνολικά, η εικόνα του 2025 δείχνει μια αγορά που παραμένει ανθεκτική και ανοδική, με τη ζήτηση να εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά. Παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, αγοραστές και ενοικιαστές στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο προσιτές λύσεις, χωρίς ωστόσο να ανακόπτεται η γενική τάση ανόδου που χαρακτήρισε την ελληνική αγορά ακινήτων και τη χρονιά που πέρασε.