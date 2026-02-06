Παλιά και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, άδεια γραφεία, ημιτελή εμπορικά ακίνητα ακόμη και βιομηχανικά «κουφάρια» αλλάζουν χρήση και με διαδικασίες fast track θα μετατραπούν σε κατοικίες για να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης με προσιτό ενοίκιο.

Η κυβέρνηση προωθεί μια οριζόντια πολεοδομική ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή γραφείων, καταστημάτων και άλλων χώρων σε κατοικίες όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι με το μέτρο αυτό αντιμετωπίζεται ένα διαρθρωτικό πρόβλημα των πόλεων όπου ακίνητα παγιδευμένα σε χρήσεις δεν ανταποκρίνονται πια στις ανάγκες της εποχής.

Η νέα ρύθμιση την οποία θα «τρέξει» το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων σε κατοικίες, ακόμη και κατά παρέκκλιση των προβλέψεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) στοχεύοντας στην αξιοποίηση ενός μεγάλου αποθέματος κλειστών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, αυξάνεται η προσφορά, βελτιώνονται οι αποδόσεις των ιδιοκτητών, μειώνεται η πίεση στα ενοίκια και δίνεται και ζωή σε ολόκληρες περιοχές οι οποίες είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ρύθμιση που αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα έρχεται να «κουμπώσει» στο νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες κατοικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Φορο-κίνητρα

Οι κατασκευαστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα εξασφαλίζουν φορο-μπόνους καθώς το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αλλαγής χρήσης υπάρχει ήδη, ωστόσο οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Οι πολλαπλές εγκρίσεις και οι αναθεωρήσεις αδειών λειτουργούν αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να στρέφονται κυρίως σε λύσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb αντί για δημιουργία κατοικιών.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά υφιστάμενα κτίρια ενώ θα υπάρξουν σαφείς κανόνες ώστε να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις, όπως η μετατροπή των νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση.

Νέο «Ανακαινίζω»

Στις αρχές Μάϊου αναμένεται να «τρέξει» το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, με επιδότηση έως 80% και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και βασικές εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης κλειστών κατοικιών και ακινήτων που ιδιοκατοικούνται.