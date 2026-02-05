Έναρξη εργασιών σήμερα για το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που γίνεται στο Παρίσι, με το κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας να κυριαρχεί στην Ευρώπη. Το φόρουμ φέρνει στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς αξιωματούχους, θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους της αγοράς από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φόρουμ διεξάγεται σε μια συγκυρία όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται με την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα να βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων. Ένας από τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων θα είναι η ελληνογαλλική συνεργασία, σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο, μία στιγμή που Αθήνα και Παρίσι καλούνται να διαχειριστούν κοινές προκλήσεις σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία.

Οι εξελίξεις που θα πρωτοστατήσουν αφορούν στους τομείς της ενέργειας, με ζητήματα όπως η θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε κρίσεις εφοδιασμού και η προσέλκυση επενδύσεων να κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση. Στις εργασίες του φόρουμ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γενικός Γραμματέας στο Γραφείο του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Moulin, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, μαζί με διπλωματικές αντιπροσωπείες και κυβερνητικά στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς.

Δυναμικό παρών θα έχει και ο επιχειρηματικός κόσμος, καθώς θα συμμετέχουν στελέχη πολυεθνικών ομίλων και ελληνικών επιχειρήσεων, που αναμένεται να τοποθετηθούν για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, την καινοτομία και τον ρόλο των επενδύσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου. Παράλληλα, ειδικοί σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και αγορών αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τομείς της στρατηγικής αυτονομίας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στο Παρίσι θέτει τις βάσεις για τη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου, στο ζωτικής σημασίας θέμα του πώς η Ευρώπη μπορεί να απαντήσει συντονισμένα στις πιέσεις της εποχής, που δοκιμάζουν τα όρια της πολιτικής και οικονομικής της συνοχής.