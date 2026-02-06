Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, δεν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών του NATO στις Βρυξέλλες την προσεχή Πέμπτη, 12η Φεβρουαρίου, γνωστοποίησε χθες, Πέμπτη, 5/2 αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Θα είναι ο τρίτος τη τάξει στην ιεραρχία του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, αυτός που θα αντιπροσωπεύσει την Ουάσιγκτον στη σύνοδο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Δεν διευκρίνισε για ποιον λόγο θα απουσιάσει ο κ. Χέγκσεθ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε τον Ιανουάριο τη σοβαρότερη κρίση στην ιστορία της ατλαντικής συμμαχίας από την ίδρυσή της το 1949, απειλώντας να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα προκειμένου οι ΗΠΑ να «αποκτήσουν» τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας.

Αφού επέμενε για καιρό πως θεωρούσε απαραίτητη τη Γροιλανδία για την προστασία της αμερικανικής «εθνικής ασφάλειας», εντέλει πήρε πίσω την απειλή κι η Ουάσιγκτον άρχισε συνομιλίες με την Κοπεγχάγη και τη Νούουκ, που απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας τους.

Ο οργανισμός του συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού από την πλευρά του άρχισε αυτόν τον μήνα να καταρτίζει σχέδιο για την αποστολή δύναμης επιφορτισμένης να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική, για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.