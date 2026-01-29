Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent σημείωσαν άλμα σήμερα, Πέμπτη, 29/01, αγγίζοντας υψηλό τεσσάρων μηνών λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για μια πιθανή στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν—τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό του ΟΠΕΚ, με παραγωγή 3,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως.

«Η άμεση ανησυχία της αγοράς… είναι οι παράπλευρες απώλειες που θα προκληθούν εάν το Ιράν επιτεθεί στους γείτονές του ή, ίσως ακόμα πιο καθοριστικά, εάν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχονται καθημερινά 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, John Evans.

Η Εικόνα των Τιμών

Brent: Ενισχύθηκε κατά $1,52 (2,22%) στα $69,92 το βαρέλι νωρίτερα σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η τιμή έφτασε έως και τα $70,35, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

WTI (ΗΠΑ): Σημείωσε άνοδο $1,48 (2,34%) στα $64,69 το βαρέλι, έχοντας ξεπεράσει νωρίτερα τα $65, σημειώνοντας επίσης υψηλό τεσσάρων μηνών.

Πολιτικό Παρασκήνιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη για τον τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος, με απειλές για στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ο Τραμπ εξετάζει επιλογές που περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα κατά των δυνάμεων ασφαλείας και ηγετικών στελεχών, με σκοπό να ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν ενδεχομένως τους κυβερνώντες του Ιράν.

Οι προβλέψεις των αναλυτών

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο των τιμών. Συγκεκριμένα οι αναλυτές της City ανέφεραν ότι η πιθανότητα πλήγματος κατά του Ιράν έχει αυξήσει το γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου κατά περίπου $3 με $4 ανά βαρέλι.

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί πως μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να ωθήσει το Brent έως και τα $72 το βαρέλι εντός των επόμενων τριών μηνών.