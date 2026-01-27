Λίγες εβδομάδες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, οι λογιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια αλλαγή που μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στο πλαίσιο της πλήρους εναρμόνισης με τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα, αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων.

Παρότι η αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους θα γίνει αυτόματα από τη Φορολογική Διοίκηση, οι λογιστές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ, η οποία πραγματοποιείται στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, σε χρονική εγγύτητα με την προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων. Η αλλαγή ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους και μπορεί να προκαλέσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων της χρήσης που ολοκληρώνεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις

Σε περιπτώσεις προσθήκης ή αλλαγής ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους νέους κωδικούς. Τυχόν ασυμφωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε φορολογικές αναμορφώσεις ή διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η επικαιροποίηση επηρεάζει τη συμπλήρωση εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέξουν ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε πλατφόρμες όπως το myDATA, οι δηλώσεις ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι.

Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, φορολογικά κίνητρα, απαλλαγές ή επιδοτήσεις, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Ο κίνδυνος απώλειας προϋποθέσεων υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα ή προγράμματα ενίσχυσης είναι υπαρκτός.

Οι λογιστές υπογραμμίζουν ότι η επικαιροποίηση μέσα στον Μάρτιο αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων και την πιθανότητα λαθών ή καθυστερήσεων, καθιστώντας απαραίτητο τον στενό συντονισμό με τους φορολογούμενους.

Η νέα διαδικασία

Σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή: