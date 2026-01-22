Οι επενδυτές από την Κίνα παραμένουν πρώτοι στη «χρυσή βίζα», με 9.507 άδειες και μερίδιο 48%, αν και το ποσοστό τους έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν άγγιζε το 70%-75%. Σημαντική άνοδο καταγράφει η Τουρκία, που εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο Νοέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025, στο +158%, φτάνοντας τις 3.072 άδειες και μερίδιο 15,5% (το δεύτερο υψηλότερο). Αύξηση 85% σημειώνεται και για το Ισραήλ, με 594 άδειες και μερίδιο 3%, στην έκτη θέση της σχετικής λίστας.

Τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτυπώνουν παράλληλα τον όγκο των εκκρεμοτήτων: σήμερα παραμένουν προς εξέταση και έγκριση 10.613 αιτήσεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται από τη διετία 2023-2024, όταν παρατηρήθηκε έντονη συσσώρευση αγορών ακινήτων από ξένους επενδυτές.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, από την έναρξη του προγράμματος στα μέσα του 2014 έως σήμερα έχουν ενταχθεί 39.490 επενδυτές (χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη των οικογενειών τους), ενώ σχεδόν το 50% των επενδύσεων συγκεντρώνεται στη διετία 2023-2024. Η αυξημένη ζήτηση εκείνης της περιόδου αποδίδεται στις διαδοχικές αλλαγές στο ελάχιστο όριο επένδυσης, που οδήγησαν πολλούς ενδιαφερόμενους να κινηθούν άμεσα ώστε να προλάβουν τα χαμηλότερα όρια.

Η συσσώρευση φακέλων αντικατοπτρίζεται και στις εγκρίσεις που δόθηκαν το 2025, καθώς προχώρησε η επεξεργασία παλαιότερων αιτήσεων. Στο 11μηνο του 2025 εγκρίθηκαν 7.875 νέες άδειες αρχικού επενδυτή, αριθμός αυξημένος κατά 95% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τις εγκρίσεις να αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα όσο «τρέχει» η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων.

Την ίδια ώρα, από τον Απρίλιο του 2025 και μετά καταγράφεται σαφής αποκλιμάκωση στις νέες αιτήσεις. Τον Νοέμβριο του 2025 υποβλήθηκαν 377 νέες αιτήσεις, μειωμένες κατά 58,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024. Συνολικά στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 6.614, μειωμένες κατά 18% έναντι των 8.059 της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι το ελάχιστο όριο επένδυσης για απόκτηση άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου έχει αυξηθεί σε 800.000 ευρώ για την Αττική, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με μόνιμο πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Στην υπόλοιπη χώρα το όριο έχει ανέβει στις 400.000 ευρώ από 250.000 ευρώ. Το προηγούμενο καθεστώς μπορούσαν να «κλειδώσουν» όσοι είχαν υπογράψει προσύμφωνο ή ιδιωτικό συμφωνητικό έως την 1η Αυγούστου 2024, με προθεσμία έως τον Απρίλιο του 2025 για την ολοκλήρωση του οριστικού συμβολαίου.

Παρά την πτώση στις νέες αιτήσεις, το ενδιαφέρον στην αγορά φαίνεται να μετατοπίζεται σε κατοικίες που προκύπτουν από αλλαγή χρήσης, όπως μετατροπές γραφείων, αποθηκών, καταστημάτων ή βιομηχανικών χώρων. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν να ενταχθούν στο παλαιότερο καθεστώς των 250.000 ευρώ, κάτι που διατηρεί τη ζήτηση. Προς την ίδια κατεύθυνση αναμένεται να λειτουργήσει και η πρόσφατη υπουργική απόφαση που εξειδίκευσε την εφαρμογή της σχετικής διάταξης, επιταχύνοντας επενδύσεις σε παλαιά κτίρια. Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση άδειας διαμονής, το ακίνητο δεν επιτρέπεται να διατεθεί μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.