Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.205,11 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,89 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,14%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,73%), της Jumbo (+0,71%) και της Optima (+0,38%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,22%), της Εθνικής (-1,12%) και της Eurobank (-0,59%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 42 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λάνακαμ (+7,3%) και Medicon (+3,86%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-9,52%) και Mermeren (-8,89%).