Η United Group B.V. ολοκλήρωσε συναλλαγές αναχρηματοδότησης ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής και τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Κεντρικό στοιχείο της κίνησης, σύμφωνα με την διοίκηση, ήταν η έντονη επενδυτική ζήτηση, που επέτρεψε στον Όμιλο να αυξήσει το μέγεθος των ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs) σε 1.130 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών PIYC PIK.

Συγκεκριμένα, η αναχρηματοδότηση περιλάμβανε την έκδοση νέων FRNs σε ευρώ, με λήξη το 2033, συνολικής ονομαστικής αξίας €1.130 εκατ., με τιμολόγηση Euribor +3,25%. Παράλληλα, εκδόθηκαν νέες ομολογίες PIYC PIK με λήξη το 2031, συνολικής ονομαστικής αξίας 355 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 8,875%.

Πού κατευθύνθηκαν τα έσοδα

Τα έσοδα από τη συναλλαγή χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής:

(i) υφιστάμενων FRNs ύψους €480 εκατ. λήξεως 2029 με τιμολόγηση Euribor +4,25%

(ii) υφιστάμενων ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους €650 εκατ. λήξεως 2031, επίσης με τιμολόγηση Euribor +4,25%

(iii) υφιστάμενων ομολογιών PIYC PIK ύψους €351 εκατ. λήξεως 2029 με κουπόνι 10,00

Παράλληλα, μέρος των εσόδων κάλυψε και τα σχετικά έξοδα και προμήθειες της συναλλαγής.

Τι κερδίζει ο Όμιλος από το refinancing

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συναλλαγές οδήγησαν σε μείωση του κόστους των FRNs κατά 100 μονάδες βάσης και των ομολογιών PIYC PIK κατά 112,5 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα εκτιμώμενη εξοικονόμηση περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσιο κόστος τόκων.

Παράλληλα, επιμηκύνθηκε το προφίλ λήξεων του δανεισμού του Ομίλου, ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητος, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή.

Το πλαίσιο και τα πρόσφατα μεγέθη

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά την αναχρηματοδότηση ομολόγου 400 εκατ. ευρώ που είχε ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ η εταιρεία παραπέμπει και στα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου, όπου καταγράφηκε συνέχιση της αύξησης εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDAaL, καθώς και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η United Group αποδίδει τη συγκεκριμένη συναλλαγή στη συνεχιζόμενη στήριξη των ομολογιούχων και στη ζήτηση για το πιστωτικό της προφίλ στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

Τι είπε ο CEO της United Group

Ο διευθύνων σύμβουλος της United Group, Stan Miller, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής. Δεν μείωσε μόνο το κόστος χρηματοδότησής μας, αλλά αποτέλεσε και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας, χτίζοντας πάνω στη θετική δυναμική που ακολούθησε τα ισχυρά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου. Αντανακλά την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής και ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στις βασικές αγορές της ΕΕ, να προωθούμε την αναπτυξιακή μας ατζέντα και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Οι τράπεζες που ανέλαβαν τον συντονισμό

Ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner ενήργησε η J.P. Morgan. Οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets Ireland Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG και UniCredit Bank GmbH συμμετείχαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.