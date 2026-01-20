Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν τις επιλογές τους απέναντι στις προκλήσεις Τραμπ για το καθεστώς της Γροιλανδίας, το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας έχει κεντρίσει μια ριζοσπαστική κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για τις ΗΠΑ.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν αμερικανικά ομόλογα και μετοχές αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σε κεφάλαια του δημόσιου τομέα. Αυτό πυροδοτεί σενάρια ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ως απάντηση στον ανανεωμένο εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, κάτι που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους δανεισμού και πτώση των αμερικανικών μετοχών, δεδομένης της εξάρτησης των ΗΠΑ από ξένα κεφάλαια», εξηγεί ο δημοσιογράφος του Bloomberg, Γκρεγκ Ρίτσι.

Τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, ενώ επιπλέον ποσά βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία.

Δίκοπο μαχαίρι

Ωστόσο, δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιηθούν σαν μοχλός πίεσης αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος τους κατέχεται από ιδιωτικά κεφάλαια εκτός του ελέγχου των κυβερνήσεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μια τέτοια κίνηση πιθανότατα θα έπληττε και τους ίδιους τους Ευρωπαίους επενδυτές. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να φτάσουν τελικά σε αυτό το σημείο, δεδομένης της γενικότερης απροθυμίας τους να εναντιωθούν στον Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση το γεγονός και μόνο ότι ο επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Deutsche Bank AG μιλάει πλέον ανοιχτά για «εργαλειοποίηση του κεφαλαίου», καταδεικνύει ότι τέτοιου είδους αντίποινα θα μπορούσαν να καταστούν πολύ δαπανηρά για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι επεκτατικές πολιτικές του Τραμπ αλλάζουν το γεωπολιτικό τοπίο.

«Το καθαρό έλλειμμα διεθνών επενδύσεων των ΗΠΑ είναι τεράστιο και αποτελεί δυνητική απειλή για το δολάριο, αλλά μόνο εάν οι ξένοι κάτοχοι αμερικανικών στοιχείων ενεργητικού είναι πρόθυμοι να υποστούν οικονομικές απώλειες», δήλωσε ο Κιτ Τζουκς, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Societe Generale SA.

Η μεγάλη αδυναμία των ΗΠΑ

Παρά τη στρατιωτική και οικονομική της ισχύ, η Αμερική έχει μια βασική αδυναμία: βασίζεται σε τρίτους για την εξόφληση των λογαριασμών της μέσω μεγάλων εξωτερικών ελλειμμάτων», δήλωσε ο Τζορτζ Σαραβέλος, επικεφαλής διεθνούς έρευνας συναλλάγματος της Deutsche Bank.

«Σε ένα περιβάλλον όπου η γεωοικονομική σταθερότητα της δυτικής συμμαχίας διαταράσσεται υπαρξιακά, δεν είναι σαφές γιατί οι Ευρωπαίοι θα ήταν διατεθειμένοι να συνεχίσουν να παίζουν αυτόν τον ρόλο», τόνισε.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές εάν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα εξέταζαν καν το ενδεχόμενο να ωθήσουν τους επενδυτές της περιοχής σε ανακατανομή των κεφαλαίων τους μακριά από τις ΗΠΑ. Οι ερευνητές της ING Groep NV, υπό τον Κάρστεν Μπρζέσκι, σημείωσαν ότι, παρόλο που η Ευρώπη διαθέτει θεωρητικά μοχλούς πίεσης λόγω των αμερικανικών τίτλων που κατέχει, ίσως χρειαστεί να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση.

«Η ΕΕ μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα για να αναγκάσει τους Ευρωπαίους ιδιώτες επενδυτές να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια», δήλωσε ο Μπρζέσκι. «Θα μπορούσε μόνο να προσπαθήσει να δώσει κίνητρα για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ».

Ταυτόχρονα ο Ρίτσι σημειώνει πως οποιαδήποτε εργαλειοποίηση των ευρωπαϊκών συμμετοχών σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούσε σοβαρή κλιμάκωση και στην πραγματικότητα θα σήμαινε τη διεύρυνση ενός εμπορικού πολέμου που ήδη σιγοβράζει.