Σημαντική πτώση σημείωσαν τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) των αμερικανικών και ευρωπαϊκών μετοχών, ενώ τα ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός, ενισχύθηκαν, μετά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή νέων δασμών σε οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του για την εξαγορά της Γροιλανδίας. Το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων κύριων ανταγωνιστών του.

Συγκεκριμένα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν, με εκείνα του Nasdaq 100 να καταγράφουν απώλειες 1,1%. Τα ευρωπαϊκά futures σημείωσαν πτώση 1,2%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ταυτόχρονα ο χρυσός ενισχύθηκε και αυτή τη στιγμή η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κυμαίνεται στα 4.670 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί αυτοί θα αφορούν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

«Η απειλή επιβολής δασμών εναντίον συμμάχων μελών του ΝΑΤΟ προσθέτει μια νέα δόση αβεβαιότητας στο σκηνικό του διεθνούς εμπορίου, κρατώντας τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε ανισορροπία», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade. «Οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, τουλάχιστον μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα».

Αναλυτές της Deutsche Bank σημείωσαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν αμερικανικά ομόλογα και μετοχές αξίας 8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων -ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που κατέχει ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά- και ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επαναπατρισμού μέρους αυτών των κεφαλαίων.

«Είναι η μετατροπή των κεφαλαίων σε όπλο, και όχι των εμπορικών ροών, που θα προκαλούσε μακράν τη μεγαλύτερη αναταραχή στις αγορές», εξηγεί ο Γιώργος Σαραβέλος, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας συναλλάγματος της Deutsche Bank.

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, καθώς ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης, σύμφωνα με το Reuters, μιας πολυμελούς αμερικανικής αποστολής υπό την ηγεσία του ίδιου του Τραμπ.