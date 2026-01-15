Τη χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί αποφάσισε ο δήμος Σικίνου, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας και στήριξης της οικογένειας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη και εγκρίθηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, το μέτρο αφορά όλες τις οικογένειες μόνιμων κατοίκων και δημοτών της Σικίνου. Το επίδομα τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, με στόχο να στηρίξει την αξία της ζωής και κάθε νέας οικογένειας στον μικρό αυτό νησιωτικό δήμο.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του νησιού ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook: «Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα (πέρα των άλλων) της πατρίδας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών, είναι το Δημογραφικό και η Υπογεννητικότητα!

Αυτό πρακτικά σημαίνει μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού».

«Ο Δήμος Σικίνου αναγνωρίζοντας την αξία της οικογένειας και θέλοντας να τη στηρίξει, αναγνωρίζοντας την αξία της ίδιας της ζωής και ιδιαιτέρως κάθε ζωής που γεννιέται σε ένα μικρό τόπο όπως ο δικός μας, αποφάσισε και ψήφισε ομόφωνα μετά από την εισήγηση του Δημάρχου, τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος νεογέννητου τέκνου, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, (3000€), για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο Δήμο μας».

«Το επίδομα νεογέννητου τέκνου δικαιούνται όλες οι οικογένειες μονίμων κατοίκων/δημοτών του Δήμου Σικίνου που αποκτούν και φέρνουν νέα ζωή στον κόσμο και στο νησί μας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ως άνω εισήγηση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1/1/2026. (Συμπληρώνοντας να υπενθυμίσουμε και το κρατικό επίδομα των δύο χιλιάδων ευρώ (2000€) που δικαιούνται οι νέες οικογένειες)», συμπλήρωσε ο ίδιος.