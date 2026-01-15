Την πορεία της έως σήμερα και τις στρατηγικές προτεραιότητες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα παρουσίασε η Stoiximan, σε μια εκδήλωση με σαφές αποτύπωμα ηγεσίας, κοινωνικής ευθύνης και στρατηγικής συνέχειας.

Στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, αθλητών και των Μέσων, η εταιρεία ανέδειξε το πώς μια ελληνική start-up εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη του online gaming σε Ελλάδα και Κύπρο, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ξεκινώντας από μια ομάδα δέκα ανθρώπων πριν από 14 χρόνια, η Stoiximan κατέχει σήμερα μερίδιο αγοράς άνω του 50%, απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους και έχει ενταχθεί στον Όμιλο ΟΠΑΠ, διατηρώντας την επιχειρηματική της κουλτούρα και τη φιλοσοφία διαρκούς εξέλιξης. Όπως επισημάνθηκε, την περίοδο 2014–2025 η εταιρεία έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως επιχείρησης με μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία

Στην ομιλία του, ο CEO της Stoiximan Νίκος Φλίγκος έδωσε το στίγμα της επόμενης φάσης, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη για την εταιρεία είναι «συνέχεια με μεγαλύτερη ωριμότητα και ευθύνη». Η νέα εταιρική ταυτότητα και το brand promise «Η στιγμή σου ανήκει» αποτυπώνουν τη φιλοδοξία της Stoiximan να δημιουργεί στιγμές αθλητικής υπεροχής, τεχνολογικής καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς, με έμφαση στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον αθλητισμό, που αποτελεί δομικό στοιχείο του DNA της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε η ανάληψη του ρόλου του Χρυσού Χορηγού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τη στήριξη 50 αθλητών και αθλητριών στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028.

Στη σκηνή ανέβηκαν Ολυμπιονίκες που συνεργάζονται με τη Stoiximan, μοιράζοντας προσωπικές στιγμές επιμονής, δυσκολιών και τελικής δικαίωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της μακροχρόνιας στήριξης πέρα από τη στιγμή της διάκρισης.

H Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε όταν πριν από μερικά χρόνια έμεινε χωρίς προπονητή, με πολλούς να πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρει. Η Stoiximan στάθηκε στο πλευρό της και χάρη στην επιμονή και την προσπάθεια της κατάφερε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τσεχία να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας υπογράμμισε πως η Stoiximan έχει σταθεί στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Αναφέρθηκε σε δύο χαρακτηριστικές στιγμές που η εταιρεία ήταν σταθερά δίπλα του. Η πρώτη αφορά τις περιόδους τραυματισμού του, όταν το αθλητικό του μέλλον ήταν αβέβαιο, ενώ η δεύτερη αφορά τη δύσκολη πορεία για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Με συγκίνηση θυμάται όταν παρά την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Στουτγάρδη, όλη η ομάδα της Stoiximan τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα στο αεροδρόμιο, εμψυχώνοντάς τον.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης ξεχωρίζει τη συμμετοχή του σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan σε απομακρυσμένες περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό.

Σε αυτή τη διαδρομή προσφοράς της Stoiximan πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι άνθρωποι, γι’ αυτό και βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης.

Οι CSR Ambassadors της Stoiximan, Δημήτρης Διαμαντίδης, Θοδωρής Παπαλουκάς και Γιώργος Πρίντεζης, μοιράστηκαν επί σκηνής τη δική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες προσφοράς της Stoiximan και τις στιγμές που ξεχώρισαν.

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς τόνισε το πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμα των πρωτοβουλιών της Stoiximan, δηλώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποτελεί CSR Ambassador της εταιρείας. Αναφερόμενος στην εκπομπή Euroleague Legends by Stoiximan, υπογράμμισε ότι η εταιρεία υποστήριξε από την πρώτη κιόλας στιγμή την ιδέα, δίνοντας τους την ελευθερία να «αναδείξουν το μπάσκετ μέσα από τα δικά τους μάτια».

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είναι CSR Ambassador της Stoiximan από το 2018, αναφέρθηκε στους δεσμούς φιλίας που έχουν δημιουργηθεί με την εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια και ευχαρίστησε τη Stoiximan που του προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δράσεις που ανοίγουν δρόμους και κάνουν τη διαφορά σε όσους το χρειάζονται.

Ο Γιώργος Πρίντεζης σημείωσε ότι ο αθλητισμός αφήνει το αποτύπωμά του στην κοινωνία και ευχαρίστησε τη Stoiximan για τη διαχρονική υποστήριξη του Stoiximan AegeanBall Festival. Όπως δήλωσε, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έγινε κατανοητό σε όλους ότι υπάρχει ανάγκη για στήριξη του αθλητισμού με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και υποδομές, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Σύρο, μετά από τη μεγάλη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο Stoiximan AegeanBall Festival.

Παράλληλα, η κοινωνική υπευθυνότητα παρουσιάστηκε ως σταθερός στρατηγικός πυλώνας. Μέσα από την ομπρέλα IROES, τα προγράμματα της Stoiximan έχουν ωφελήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 148.000 ανθρώπους και εκατοντάδες οργανισμούς, με δράσεις στην εκπαίδευση, την υγεία και τον αθλητισμό. Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αναφορά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα IROES, που ξεκίνησε από μια επιστολή εκπαιδευτικού στην Κοζάνη και εξελίχθηκε σε πρωτοβουλία στήριξης δεκάδων χιλιάδων μαθητών σε όλη τη χώρα.

Για το 2026, η εταιρεία ανακοίνωσε και το νέο πρόγραμμα «AI Awakening & Upskilling», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την παροχή περισσότερων από 200.000 δωρεάν διαδραστικών εκπαιδεύσεων στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική επένδυσης στη γνώση, τις δεξιότητες και τη μελλοντική ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Με νέα γραφεία στην Αθήνα, επέκταση στη Θεσσαλονίκη εντός του 2026 και ενισχυμένη οργανωτική δομή, η Stoiximan δηλώνει έτοιμη για την επόμενη ημέρα. Μια ημέρα που, όπως τόνισε η διοίκηση, βασίζεται στη συνέπεια, την υπευθυνότητα και τη δημιουργία ουσιαστικού αποτυπώματος, επιβεβαιώνοντας ότι η ηγεσία στον επιχειρηματικό στίβο μετριέται όχι μόνο με αριθμούς, αλλά και με διάρκεια και κοινωνική αξία.

Στην εκδήλωση υπήρχε ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εμβληματικά αντικείμενα από κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, όπως μεταξύ άλλων τα ακουστικά και τα γυαλιά της Άννας Κορακάκη, οι κρίκοι του Λευτέρη Πετρούνια, τα παπούτσια του Μίλτου Τεντόγλου και η αγωνιστική εμφάνιση της Κατερίνας Στεφανίδη.