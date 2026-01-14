Στην παγκόσμια αγορά ελαιόλαδου, η ζήτηση για Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο κινείται σταθερά ως ένας από τους πιο «καθαρούς» οδηγούς ανάπτυξης της μεσογειακής διατροφής, την ώρα που ο ανταγωνισμός ανεβάζει την πίεση στα περιθώρια κέρδους και κάνει το value for money κεντρικό ζητούμενο.

Σε αυτό το τοπίο, οι μεγαλύτερες εταιρείες κερδίζουν έδαφος σε όγκο, στην Ευρώπη η ιδιωτική ετικέτα παραμένει κυρίαρχη, ενώ εκτός Ευρώπης πρωταγωνιστούν τα επώνυμα προϊόντα. Παράλληλα, το premium κανάλι του HORECA και το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργούν ως κρίσιμες «λεωφόροι» ανάπτυξης, με τους καταναλωτές να ζητούν οικολογική συσκευασία και ψηφιακή αφήγηση, και τις πιστοποιήσεις να λειτουργούν ως βασικός παράγοντας εμπιστοσύνης.

Το διεθνές κάδρο της αγοράς ελαιόλαδου

Η Ισπανία είναι η ηγέτιδα, με περίπου 40% της διεθνούς παραγωγής και αυξανόμενη εμπορική ισχύ. Η Ιταλία πιέζεται στην παραγωγή, αλλά παραμένει δυνατή στο εμπόριο, παρότι χάνει έδαφος από την Ισπανία. Η Τυνησία ανεβαίνει σταθερά ως παραγωγική και εμπορική δύναμη. Η Ελλάδα ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα, αλλά έχει χαμηλότερη εμπορική διείσδυση διεθνώς.

Αντίστοιχα, στους βασικούς εισαγωγείς Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου το 2024 καταγράφονται οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Γερμανία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, στοιχεία που δείχνουν πού «παίζεται» το διεθνές παιχνίδι του λαδιού.

Το νέο ελληνικό σχήμα

Σε αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία της THE OLIVE LEGEND GROUP, γνωστής ως TOLG, έρχεται ως μια απάντηση με καθαρά επιχειρηματική λογική: ενοποίηση δυνάμεων, κλίμακα, ισχυρά brands, εξαγωγική δομή. Το σχήμα συγκροτήθηκε μέσα από τη σύμπραξη του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap με πλειοψηφική συμμετοχή και Πρόεδρο τον Νικόλαο Καραμούζη, και του Ομίλου Inspiring Earth του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διοίκηση, με στόχο να ενισχυθεί η διεθνής θέση του premium ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου και να χτιστεί πιο καθαρή, επώνυμη εξαγωγική ταυτότητα.

Στην καρδιά της στρατηγικής βρίσκεται ο έλεγχος και η διαχείριση τριών ιστορικών ελληνικών μαρκών, Λατζιμάς, LASITIA και Olympian Green, που ενοποιούνται λειτουργικά, από την παραγωγή και την εμπορία έως τις εξαγωγές, «δένoντας» την Κρήτη με την Πελοπόννησο.

Χάρης Κόρδας (Chief Commercial Officer The Olive Legend Group), Κώστα Αντωνόπουλος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Inspiring Earth), Θεόδωρος Μόσχος (Managing Partner SMERemediumCap) Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος (Junior Partner SMERemediumCap)

Η εξίσωση της επένδυσης και η αρχιτεκτονική της συμμετοχής

Η αρχική επένδυση στο νέο σχήμα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς να έχει κομβικό ρόλο μέσω κεφαλαίων και γραμμών χρηματοδότησης που συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση και εξυγίανση, στοιχείο-κλειδί για να «σταθεί» το εγχείρημα σε στέρεη βάση.

Σε επίπεδο συμμετοχών, το SMERemediumCap εμφανίζεται με ποσοστό 87,5% και η Inspiring Earth με 12,5% στο εταιρικό σχήμα, ενώ κάτω από την ομπρέλα του ομίλου αποτυπώνονται οι επιμέρους δομές: 82% στη Λατζιμάς με 18% στον Στέλιο Κοτζαμπασάκη, 90% στη Lasitia με 10% σε συνεταιριστικό σχήμα της Σητείας, και 100% στην Olympian Green.

Οι στόχοι

Το παραγωγικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα της TOLG είναι σχεδιασμένο για κλίμακα και συνέπεια: παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20.000 τόνων ετησίως, αποθηκευτική ικανότητα 5.000 τόνων και άμεση πρόσβαση σε 35.000 ελαιόδεντρα, ώστε να διασφαλίζονται ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και επιχειρησιακή συνέχεια.

Παράλληλα, η συμμόρφωση με διεθνείς πιστοποιήσεις όπως BRC, IFS, FDA και Bio Hellas λειτουργεί ως «διαβατήριο» σε απαιτητικές αγορές και ως σήμα αξιοπιστίας σε μια κατηγορία όπου η εμπιστοσύνη δεν είναι διακοσμητικό, είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η διεθνής ανάπτυξη και το χαρτί των θυγατρικών

Ο όμιλος δηλώνει οργανωμένη παρουσία σε 27 αγορές και θυγατρικές σε ΗΠΑ και Βραζιλία, επενδύοντας σε δίκτυα διανομής που συνδυάζουν εξειδικευμένους διανομείς, online κανάλια και τοπική παρουσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εξασφάλιση ιδιότητας προμηθευτή UNFI και KEHE στις ΗΠΑ, κίνηση που δίνει άμεση πρόσβαση σε μεγάλα δίκτυα λιανεμπορίου, ενώ στη Βραζιλία στόχος είναι η καθιέρωση της Olympian Green ως premium ελληνικής μάρκας με υψηλή αντιλαμβανόμενη αξία.

Το turn around του 2025 και η «απόδειξη» στην αγορά

Το 2025, πρώτο έτος λειτουργίας με τη νέα μετοχική σύνθεση και διοίκηση, καταγράφεται ως χρονιά-ορόσημο: αύξηση όγκου πωλήσεων πάνω από 20%, ενίσχυση του εξωτερικού, ισχυρότερη επανατοποθέτηση στην Ελλάδα και επιστροφή σε κερδοφορία, με το ίδιο το project να περιγράφεται ως χαρακτηριστικό turn around story στην Ελληνική παραγωγή.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η μάρκα Λατζιμάς παρουσιάζεται ως ισχυρός πυλώνας, με θέση #2 μεταξύ των επώνυμων μαρκών εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα και μερίδιο που ενισχύεται από 14,28% το 2024 σε 16,78% το 2025, βάσει των στοιχείων της Circana.

Καινοτομία, premium κατηγορίες και το επόμενο κεφάλαιο

Το επόμενο βήμα χτίζεται πάνω σε νέα λανσαρίσματα και σε πιο «καθαρή» premium στρατηγική: προϊόντα ΠΟΠ Κρήτης, επανατοποθέτηση του «Λατζιμάς Αγουρέλαιο» πρώιμης συγκομιδής, νέα έργα σε κατηγορίες υψηλής φαινόλης, μαζί με επενδύσεις σε συσκευασίες που κάνουν πιο εύκολη την κατανάλωση στο σπίτι.

Παράλληλα, ο όμιλος δηλώνει πλάνο ένταξης αναπτυξιακού προγράμματος εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων και παραγωγικής δυνατότητας, με επένδυση άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, επιδιώκοντας να μετατρέψει την ενοποίηση σε διαρκές επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Η πρόκληση της ελληνικής βάσης και η απάντηση με «ομάδες παραγωγών»

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο έναν όμιλο αλλά και το υπόβαθρο του κλάδου. Στις δομικές αδυναμίες της ελληνικής παραγωγής καταγράφονται ο κατακερματισμός στην ιδιοκτησία και καλλιέργεια, το χαμηλό ποσοστό πλήρως καταρτισμένων νέων αγροτών κάτω από 4% έναντι 21% στην Ευρώπη, η περιορισμένη συμμετοχή νέων κάτω των 35 ετών, καθώς και η εικόνα μικρών καλλιεργειών που φτάνουν το 74% και περιορίζονται στο 23% των εκτάσεων αγροτικής γης.

Σε αυτή τη βάση, η πρωτοβουλία για προώθηση αποτελεσματικών ομάδων παραγωγών και η δημιουργία ενός Ελληνικού πρωτοκόλλου βιοκαλλιέργειας σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως μια απόπειρα να «κουμπώσει» η επιχειρηματική κλίμακα με πιο οργανωμένη πρωτογενή παραγωγή.