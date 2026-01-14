Νέα ήπια πτώση κατέγραψε σήμερα, Τετάρτη, 14/01, η Wall Street, μετά την επίτευξη πρόσφατων ιστορικών υψηλών, καθώς οι αγορές επεξεργάζονταν περισσότερες εκθέσεις κερδών τραπεζών και περίμεναν τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό και την αγορά κατοικίας

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, καθώς οι αγορές μηχανοκίνητων οχημάτων ανέκαμψαν και τα νοικοκυριά αύξησαν τις δαπάνες σε άλλους τομείς, υποδεικνύοντας σταθερή οικονομική ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones υποχώρησαν κατά 0,2% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ τα futures του S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,3%. Τα futures του Nasdaq υποχωρούσαν κατά 0,5%.

Διαφορετικές ταχύτητες καταγράφονται σήμερα στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στο Παρίσι, ο δείκτης CAC 40 διατηρείται στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές, την ώρα που στη Φρανκφούρτη ο DAX διολισθαίνει κατά 0,3%. Αντίθετα, θετικό είναι το κλίμα στο Λονδίνο, με τον δείκτη FTSE 100 να ενισχύεται κατά 0,3%.

Απώλειες 1,7% κατέγραψε η μετοχή της Wells Fargo, καθώς τα έσοδα δ’ τριμήνου της τράπεζας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δεν κατάφεραν να πιάσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Παράλληλα, η κερδοφορία της δέχθηκε πλήγμα από το αυξημένο κόστος καταβολής αποζημιώσεων λόγω απολύσεων.

Στον αντίποδα, η Bank of America κινήθηκε σε θετικό έδαφος με οριακή άνοδο (κάτω του 1%), βρίσκοντας στήριξη στα αποτελέσματα τριμήνου, καθώς τόσο τα κέρδη όσο και τα έσοδά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με το AP.

Σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την πίεση προς την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από χώρες οι οποίες διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν για «δίκοπο μαχαίρι», καθώς τα προστατευτικά αυτά μέτρα ενδέχεται να μετακυλήσουν το κόστος στους Αμερικανούς καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές σε προϊόντα που προέρχονται από τους εμπορικούς εταίρους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.