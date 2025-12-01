Εντυπωσιακή δυναμική παρουσιάζει η ελληνική αγορά πολυτελούς κατοικίας, προσελκύοντας ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εύπορους διεθνείς αγοραστές και επενδυτές υψηλού πλούτου. Η Ελλάδα φαίνεται να αποκτά σταθερή θέση στον χάρτη των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών για υπερπολυτελή ακίνητα, καθώς ο κλάδος ωριμάζει και διευρύνει το αποτύπωμά του τόσο σε αξία όσο και σε γεωγραφική εμβέλεια.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Greece Sotheby’s International Realty, που συνδυάζει έρευνα σε επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας με δεδομένα συναλλαγών ύψους 550 εκατ. ευρώ, ο ετήσιος όγκος πράξεων στην Ελλάδα προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Παρά το μέγεθός του, ο κλάδος έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ιδίως αν συγκριθεί με τη συνολική αγορά της Μεσογείου, η οποία εκτιμάται στα 50 δισ. ευρώ.

Η έρευνα δείχνει υψηλό ενδιαφέρον, καθώς το 63% των συμμετεχόντων εκφράζει πρόθεση αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα. Παράλληλα, περίπου οι μισοί εξετάζουν και άλλες μεσογειακές επιλογές, με την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία να αποτελούν τις κυριότερες εναλλακτικές. Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι σε μία άμεση σύγκριση με ώριμες διεθνείς αγορές, όπου το θεσμικό περιβάλλον, η ποιότητα του δομημένου χώρου και η αειφορία έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αξιών.

Το 67% των ενδιαφερομένων αγοραστών προέρχεται από το εξωτερικό, με κυρίαρχες αγορές τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Το υπόλοιπο 33% αφορά Έλληνες αγοραστές, γεγονός που αποτυπώνει ότι η εγχώρια ζήτηση παραμένει υπολογίσιμη.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Σάββας Σαββαΐδης, επισημαίνει πως οι τιμές στην Ελλάδα προσεγγίζουν πλέον αντίστοιχες αγορές όπως η Μαγιόρκα και η Ίμπιζα. Παρά τη σημαντική άνοδο, το μερίδιο της χώρας στη μεσογειακή αγορά παραμένει στο 2%, δείχνοντας το μεγάλο περιθώριο περαιτέρω διεύρυνσης. Σημαντικό βήμα για τη συνέχεια θεωρείται η ολοκλήρωση του πολεοδομικού και χωροταξικού πλαισίου, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, στοιχεία που μπορούν να φέρουν θεσμικά κεφάλαια και νέους μεγάλους παίκτες στην αγορά.

Η Πελοπόννησος συναγωνίζεται την Τοσκάνη

Οι συγκρίσεις τιμών αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τη θέση της σε σχέση με άλλα hotspots. Η Κέρκυρα βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη Μαγιόρκα, η Μύκονος με την Ίμπιζα, ενώ η Πελοπόννησος συναγωνίζεται την Τοσκάνη. Στο ίδιο κλίμα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα με μέση τιμή 10.500 ευρώ/τ.μ. πλησιάζει το Ντουμπάι. Ακόμη και πέρα από τη Μεσόγειο, περιοχές όπως η Τήνος και η Πάρος κινούνται υψηλότερα από το Μαϊάμι, ενώ οι τιμές των Hamptons πλέον βρίσκονται κοντά σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.

Το προφίλ των αγοραστών δείχνει μια ώριμη και ιδιαίτερα επιλεκτική βάση ζήτησης. Η μέση ηλικία διαμορφώνεται στα 54 έτη, με την πλειονότητα να διαθέτει προϋπολογισμό γύρω στα 2,5 εκατ. ευρώ. Το 87% των ενδιαφερομένων κινείται στην κλίμακα 1–5 εκατ., ενώ ένα ποσοστό 13% επενδύει σε ακόμη υψηλότερες κατηγορίες τιμών.

Οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με την προέλευση. Οι Έλληνες προσανατολίζονται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα Βόρεια Προάστια και τις Κυκλάδες, ενώ οι ξένοι δίνουν έμφαση στις Κυκλάδες, στα Ιόνια, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και σε επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο προφίλ αγοραστή που αναδεικνύει η έρευνα, ο λεγόμενος «Romantic Affluent». Πρόκειται για άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που αναζητούν αυθεντικότητα, έντονη αισθητική ταυτότητα, επαφή με το φυσικό τοπίο και ισορροπία ζωής — χαρακτηριστικά που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει σε αφθονία. Αυτή η νέα τάση δείχνει ότι η πολυτελής κατοικία δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από το μέγεθος ή τις παροχές, αλλά από την εμπειρία διαμονής και την ταυτότητα του τόπου. Συνολικά, το προφίλ της ελληνικής αγοράς αλλάζει γρήγορα. Με αυξανόμενη διεθνή ζήτηση, ανταγωνιστικές τοποθεσίες και μια γενικότερη στροφή προς την υψηλή ποιότητα, η Ελλάδα φαίνεται έτοιμη να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο σε μια από τις πιο διεκδικούμενες αγορές επενδυτικών ακινήτων παγκοσμίως.