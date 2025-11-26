Σε στάσεις εργασίας την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 18:00 μ.μ. έως τις 11 μ.μ., προχωρούν οι εργαζόμενοι της e-food και της Wolt, διεκδικώντας όπως αναφέρουν στο κάλεσμά τους «αξιοπρεπείς αμοιβές, μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους εργασίας και ουσιαστικό διάλογο με τις εταιρίες».

Παράλληλα, καλούν σε «συγκέντρωση και τις δύο μέρες στις 18:30 μ.μ. Κηφισίας και Αλεξάνδρας».

Στη σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων της e-food, τονίζεται ότι στο πλαίσιο του διημέρου κινητοποιήσεων, συμμετέχουν επίσης σωματεία από Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο, «καθιστώντας τον αγώνα πανελλαδικό και ενισχύοντας τη συλλογική μας φωνή».