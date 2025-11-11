Στα 3,77 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου τα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Τα νοσοκομεία κρατούν τα «σκήπτρα» με οφειλές 1,664 δισ. ευρώ προς προμηθευτές, τη στιγμή που οι δήμοι δεν έχουν πληρώσει 240 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν 612 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, 826 εκατ. ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα, με την ΑΑΔΕ να αναζητά ακόμη χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 178 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Η ακτινογραφία των οφειλών ανά φορέα δείχνει ότι:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων εκτινάχθηκαν στα 1,664 δισ. ευρώ, από 1,627 δισ. τον Αύγουστο και 1,164 δισ. ευρώ στα τέλη του 2023, σημειώνοντας άλμα 43% μέσα σε εννέα μήνες.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστούν 612 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, με τον ΕΟΠΥΥ να οφείλει 249 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες παρόχους υγείας. Παρά τη μικρή μείωση, οι οφειλές των ΟΚΑ είναι αυξημένες κατά 4,6% από την αρχή του έτους.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρωστούν 240 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα από τον Αύγουστο, αλλά 3,9% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο 2023.

Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου αύξησαν τις οφειλές τους στα 222 εκατ. ευρώ, από 184 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 205 εκατ. ευρώ, από 157 εκατ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο, με τα 169 εκατ. ευρώ να αφορούν καθυστερήσεις σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 826 εκατ. ευρώ, μειωμένες από τα 928 εκατ. του Αυγούστου, αλλά υψηλότερες έναντι του Δεκεμβρίου 2023 (731 εκατ. ευρώ). Από το ποσό αυτό, τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους, ενώ 99 εκατ. ευρώ σχετίζονται με μη φορολογικά έσοδα. Επιπλέον, 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.

Αυξημένη εποπτεία στους ασυνεπείς φορείς

Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την πλήρη καταγραφή των χρεών του Δημοσίου, με στόχο τη διαφάνεια και την ταχύτερη αποπληρωμή. Η πλατφόρμα θα καταγράφει ύψος, προέλευση και διάρκεια των οφειλών ανά φορέα, ώστε να εντοπίζονται οι καθυστερήσεις. Οι ασυνεπείς φορείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτά διαστήματα. Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει έτσι να περιορίσει τα χρόνια «φέσια» που υπονομεύουν τη ρευστότητα επιχειρήσεων και την αξιοπιστία του Δημοσίου.