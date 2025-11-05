Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές ανοίγουν την «πόρτα» του επιδόματος θέρμανσης στους ενοίκους οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, η οποία θα ανοίξει τις πύλες της τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών επιλέγουν την εφαρμογή Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας. Είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η κατανομή θα πρέπει να ισχύει για όλο το χρόνο, ενώ το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής.

Τα σημεία «κλειδιά»

Ειδικότερα, διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

2. Σε περίπτωση που η δαπάνη θέρμανσης καταβάλλεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζονται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

3. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου.

4. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που έχουν εισαχθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

5. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και ο διαχειριστής θέλει τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσει τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια, ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

6. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή, όπου θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

7. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή, ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

8. Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτεί το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.