Η Amazon σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις έως και 30.000 εργαζομένων στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών, ξεκινώντας την Τρίτη, καθώς η εταιρεία μειώνει τα έξοδα και αντισταθμίζει την υπερπρόσληψη κατά την περίοδο αιχμής της πανδημίας, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό των συνολικά 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, αλλά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εργαζομένων στον εταιρικό τομέα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση θέσεων εργασίας της Amazon από τα τέλη του 2022, όταν είχε ξεκινήσει την κατάργηση περίπου 27.000 θέσεων.

Ένας εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Η Amazon έχει μειώσει μικρότερους αριθμούς θέσεων τα τελευταία δύο χρόνια σε διάφορα τμήματα, όπως συσκευές, επικοινωνίες και podcasting. Οι απολύσεις που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να επηρεάσουν διάφορα τμήματα, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, γνωστό ως People Experience and Technology (PXT), τις λειτουργίες, τις συσκευές και τις υπηρεσίες, καθώς και την Amazon Web Services (AWS), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι διευθυντές των επηρεαζόμενων ομάδων κλήθηκαν να παρακολουθήσουν εκπαίδευση τη Δευτέρα σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό, μετά από ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αρχίσουν να αποστέλλονται το πρωί της Τρίτης, όπως ανέφεραν οι πηγές, στο Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, προωθεί μια πρωτοβουλία για τη μείωση αυτού που περιέγραψε ως υπερβολική γραφειοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των διευθυντών. Εγκατέστησε επίσης μια ανώνυμη γραμμή καταγγελιών για τον εντοπισμό αναποτελεσματικοτήτων, η οποία έχει προκαλέσει περίπου 1.500 απαντήσεις και πάνω από 450 αλλαγές διαδικασιών, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος.

Ο Τζάσι ανέφερε τον Ιούνιο ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απολύσεις, ιδιαίτερα μέσω αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών. «Η τελευταία αυτή κίνηση υποδηλώνει ότι η Amazon πιθανόν αντιλαμβάνεται ότι έχει επιτευχθεί επαρκής αύξηση παραγωγικότητας μέσω τεχνητής νοημοσύνης εντός των εταιρικών ομάδων, ώστε να στηριχθεί μια σημαντική μείωση προσωπικού», δήλωσε η Σκάι Κανάβες, αναλύτρια της eMarketer. «Η Amazon έχει επίσης δεχτεί πίεση βραχυπρόθεσμα για να αντισταθμίσει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης», συμπληρώνει.

Το πλήρες εύρος αυτής της σειράς απολύσεων δεν είναι ακόμη σαφές. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο αριθμός μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, καθώς μεταβάλλονται οι οικονομικές προτεραιότητες της Amazon. Η Fortune ανέφερε νωρίτερα ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ενδέχεται να επηρεαστεί με περικοπή περίπου 15%.

Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε νωρίς φέτος για την επιστροφή των εργαζομένων στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, μεταξύ των πιο αυστηρών στον τεχνολογικό κλάδο, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ικανοποιητική αποχώρηση προσωπικού, ανέφεραν δύο πηγές, επισημαίνοντας αυτό ως έναν ακόμα λόγο για το μέγεθος των απολύσεων. Ορισμένοι από τους εργαζόμενους που δεν κάνουν καθημερινά check-in επειδή ζουν μακριά από τα εταιρικά γραφεία ή για άλλους λόγους, ενημερώνονται ότι έχουν παραιτηθεί εθελοντικά και πρέπει να φύγουν χωρίς αποζημίωση, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση για την εταιρεία.

Η ιστοσελίδα Layoffs.fyi, που παρακολουθεί τις απολύσεις στον τεχνολογικό τομέα, εκτιμά ότι περίπου 98.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί φέτος σε 216 εταιρείες. Για ολόκληρο το 2024, ο αριθμός ήταν 153.000.

Η πιο κερδοφόρα μονάδα της Amazon, η μονάδα υπολογιστικού νέφους AWS, κατέγραψε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου ύψους 30,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 17,5%, που ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τις αυξήσεις 39% για το Azure της Microsoft και 32% για το Google Cloud της Alphabet. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι πωλήσεις της AWS θα αυξηθούν περίπου 18% στο τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, μια μικρή επιβράδυνση σε σχέση με την περσινή αύξηση 19%. Η AWS αντιμετωπίζει ακόμη συνέπειες από περίπου 15ωρη διακοπή του διαδικτύου την περασμένη εβδομάδα, που επηρέασε πολλές δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Snapchat και το Venmo.

Η Amazon φαίνεται να αναμένει άλλη μια μεγάλη περίοδο πωλήσεων για τις γιορτές. Σκοπεύει να προσφέρει 250.000 εποχικές θέσεις εργασίας για την υποστήριξη των αποθηκών και άλλων αναγκών, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Την Παρασκευή, η Amazon ανακοίνωσε επίσης αναδιοργάνωση ενός τμήματος της μονάδας PXT που επικεντρώνεται στις πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα, σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Reuters. Οι αλλαγές περιλάμβαναν κυρίως προαγωγές προσωπικού σε νέους ρόλους.

Οι μετοχές της Amazon αυξήθηκαν κατά 1,2% φτάνοντας τα 226,97 δολάρια τη Δευτέρα. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανακοινώσει τα κέρδη τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.