Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε σήμερα, Παρασκευή 31/10 κάλεσμα στους ηγέτες Ασίας-Ειρηνικού να διαφυλάξουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα και να διατηρήσουν τη σταθερότητα στη βιομηχανική και εφοδιαστική αλυσίδα, όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σε ομιλία του στην 32η σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, η οποία διεξάγεται στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση για κοινές προσπάθειες με στόχο τη διαφύλαξη του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, τη δημιουργία ανοικτού περιφερειακού οικονομικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της σταθερότητας και της ομαλής ροής των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, την προώθηση της ψηφιοποίησης και του οικολογικού προσανατολισμού του εμπορίου, καθώς και την προώθηση καθολικά ωφέλιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.