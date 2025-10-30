Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα στο κλείσιμο να καταγραφεί πτώση.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.005,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,00%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,26 μονάδες (+0,24%) και κατώτερη τιμή στις 2.002,46 μονάδες (-1,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 195,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.118.702 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,94%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohaco (+1,33%), της ΔΕΗ (+0,80%), της Jumbo (+0,73%) και του ΟΤΕ (+0,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,26%), της Πειραιώς (-2,18%), της Elvalhalcor (-2,19%), της Εθνικής (-2,01%) και της Τιτάν (-2,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.349.280 και 4.319.728 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 29,85 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 10,13 εκατ. ευρώ .

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 74 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.