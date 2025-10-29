Η Nvidia την Τετάρτη έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, συνεχίζοντας την εκρηκτική της άνοδο που την έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της παγκόσμιας επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό στα 209,40 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές. Από την κυκλοφορία του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η αξία της έχει αυξηθεί κατά 1.087%.

Η εταιρεία είχε γίνει η πρώτη με κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων πριν από λιγότερους από τέσσερις μήνες. Το γεγονός ότι η Nvidia πρόσθεσε άλλο 1 τρισ. σε αξία μέσα σε λίγο παραπάνω από 100 ημέρες δείχνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα τσιπ της Nvidia δεν τροφοδοτούν απλώς αυτή την ιστορική μετάβαση –η ίδια η εταιρεία, ως επενδυτής, έχει πλέον μερίδιο και σε πολλούς άλλους μεγάλους παίκτες του χώρου. Με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων, η Nvidia αξίζει περίπου 1 τρισ. περισσότερο από την επόμενη εταιρεία στη λίστα, τη Microsoft.

Μόλις πριν από επτά χρόνια, η Apple είχε γίνει η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο.

Πλέον υπάρχουν δέκα τέτοιες εταιρείες, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά έχει επηρεάσει και τους επενδυτές η «μανία» της τεχνητής νοημοσύνης.