Η κλεψύδρα αδειάζει για χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι, μέσω των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020. Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν μία τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τα πρόστιμα, τα οποία αντιστοιχούν στο διπλάσιο ποσό των τελών. Η φορολογική διοίκηση τους έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις για να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των ΙΧ με απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα πρέπει να αποδείξουν, με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ότι δεν όφειλαν τέλη για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Οι φορολογούμενοι που εμφανίζονται με οφειλές μπορούν, μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος και να επισυνάψουν τα απαραίτητα παραστατικά έως την καταληκτική ημερομηνία.

Ανάλογα με το αν πρόκειται για κλεμμένο, διαγραμμένο, ακινητοποιημένο, εξαγόμενο ή απαλλασσόμενο όχημα, η ΑΑΔΕ ελέγχει τα στοιχεία και ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, διορθώνοντας την εικόνα του υπόχρεου.

Εκπρόθεσμες διορθώσεις

Όσοι δεν προλάβουν την προθεσμία μπορούν, ακόμη και μετά τις 31 Οκτωβρίου, να υποβάλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα. Ωστόσο, η καθυστερημένη υποβολή δεν εμποδίζει τη βεβαίωση των οφειλών.

Πρόστιμα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, οι διορθώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, ενώ από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου θα «τρέξει» η διαδικασία βεβαίωσης των τελών του 2020. Αν δεν τεκμηριωθεί η απαλλαγή, τα ποσά θα καταλογιστούν μαζί με πρόστιμο διπλάσιο των τελών. Σε περιπτώσεις χωρίς επαρκή δικαιολογητικά, όπως παράδοση σε συλλέκτη ή καταστροφή οχήματος, η εικόνα δεν αλλάζει, αλλά καταχωρείται σχετική σημείωση στο σύστημα.

Προ των πυλών τα νέα τέλη

Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να αναρτήσει στην πλατφόρμα myCAR τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. Η προθεσμία πληρωμής των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που αυξάνονται ανάλογα με τον μήνα πληρωμής ως εξής:

25% επί του τέλους για πληρωμή εντός Ιανουαρίου,

50% για εξόφληση τον Φεβρουάριο,

100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.