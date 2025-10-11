Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές και στα ψάρια με την ακρίβεια να δείχνει συνεχώς το σκληρό πρόσωπό της στους καταναλωτές.

Στη Βαρβάκειο Αγορά, στο κέντρο της Αθήνας καταφθάνουν καθημερινά πολλοί καταναλωτές για να προμηθευτούν φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, με ορισμένους να διαμαρτύρονται για ανατιμήσεις στις τιμές.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, Βασίλης Σίμος μίλησε το πρωί του Σαββάτου 11/10 στην εκπομπή «10′ με τόνο» του ΕΡΤnews και σχολίασε τις τιμές των θαλασσινών και του φρέσκου ψαριού: «Στη Βαρβάκειο θα δούμε ένα 30 με 40% κάτω σε πάρα πολλά είδη».

Παράλληλα αναφερόμενος στην κίνηση της αγοράς τόνισε: «Επιτέλους βλέπουμε λίγο κόσμο, διότι το προηγούμενο διάστημα η αγορά ήταν σχεδόν άδεια. Σάββατο είναι και ο κόσμος τιμάει τη Βαρβάκειο, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει και οι τράτες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σαφώς καλύτερες τιμές στα ψάρια».

«Η αγορά παρουσιάζει ανταγωνιστικές τιμές, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο. Στη Βαρβάκειο λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Είμαστε περίπου 120 επιχειρήσεις σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένας κατεβάσει την τιμή κατά μισό ευρώ, οι υπόλοιποι ακολουθούν για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν. Γιατί τα ψάρια είναι ευπαθές προϊόν και πρέπει να πουληθούν γρήγορα» διευκρίνισε.

Πόσο κοστίζουν τα ψάρια στη Βαρβάκειο