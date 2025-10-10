Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω και της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Σε αυτό το τρίπτυχο στοχεύει η δράση Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η υποβολή αιτήσεων για την οποία πήρε παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών, που επετεύχθη σε μία από τις τρεις πλήρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200 χιλ. ευρώ.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνονται από 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης, ανάλογα με την Κατηγορία Περιφέρειας υλοποίησής της.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το 25% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Είναι υποχρεωτική η επίτευξη αύξησης των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης (σε σχέση με το ποσό των εξαγωγών της κατά το έτος βάσης (φορολογικό έτος 2024) σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης, η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της πράξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη (δηλαδή συνεχόμενη δωδεκάμηνη λειτουργία) κλεισμένη διαχειριστική χρήση

δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης

έχουν μία 1 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Αιτήσεις χρηματοδότησης, στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΟΠΣΚΕ δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον τον βαθμό 75 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Τι χρηματοδοτείται

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, όπως πιστοποιήσεις, απόκτηση τεχνογνωσίας, σχεδιασμού συσκευασίας κ.λπ.

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες προβολής, προώθησης & δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

β) έμμεσες δαπάνες

Προϋπολογισμός

200.000.000 ευρώ

44.000.000 ευρώ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο

156.000.000 ευρώ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

