Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΕΛΒΟ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά. Οι συγκεκριμένες θέσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στη βιομηχανική παραγωγή και στη μηχανική.

Η ενίσχυση του υφιστάμενου δυναμικού εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για την

ανάπτυξη της αμυντικής και αυτοκινητιστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Σκοπός των νέων θέσεων απασχόλησης, όπως επισημαίνεται σχετικά, είναι η προώθηση της επιχειρησιακής ικανότητας της εταιρείας, διασφαλίζοντας ασυμβίβαστη ποιότητα και ενεργή συμμετοχή τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή έργα.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες θέσεις απευθύνονται:

Χειριστές Μηχανών CNC,

Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Μηχανικούς Έρευνας και Ανάπτυξης

Τεχνικούς Αμαξωμάτων.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές παροχές, προοπτικές εξέλιξης και σταθερή εκπαίδευση σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο [email protected] ή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.