Ριζική αναδιάρθρωση δρομολογείται στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, με βάση τον τελευταίο νόμο 5170/2025 που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025. Η νέα νομοθεσία φέρνει αυστηρά κριτήρια για τα καταλύματα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη νομιμότητα αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών, τον δίκαιο ανταγωνισμό και τη διαθεσιμότητα στέγης για τους μόνιμους κατοίκους των δημοφιλών προορισμών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να είναι κύριας χρήσης, να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης, πιστοποιητικά ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού και ρελέ ασφαλείας, καθώς και πιστοποιητικό μυοκτονίας και φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως η Airbnb, υποχρεούνται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά ώστε τα καταλύματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές να αποσύρονται άμεσα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άμεση απώλεια περίπου 5%-10% των καταλυμάτων, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την προσφορά σε δημοφιλείς περιοχές και να αναδιαμορφώσει την αγορά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ριζική αυτή αναδιάρθρωση δεν αποτελεί απλή διοικητική ρύθμιση, αλλά στρατηγική προσπάθεια να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του τουρισμού. Η ισορροπία μεταξύ επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων, η αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και η διασφάλιση της ασφάλειας στα καταλύματα αναμένεται να δημιουργήσουν σταθερά και μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Η νέα πραγματικότητα επιτάσσει προσαρμογή για ιδιοκτήτες, πλατφόρμες και επισκέπτες, ενώ τα επόμενα βήματα της αγοράς αναμένεται να δώσουν προβάδισμα στα νόμιμα και ποιοτικά καταλύματα, αναδεικνύοντας μια πιο βιώσιμη και ισορροπημένη τουριστική αγορά.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές στόχο έχουν την ισορροπημένη ανάπτυξη της φιλοξενίας, με έμφαση στην ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, αλλά και τη στήριξη των κατοίκων και εργαζομένων στις τουριστικές περιοχές. Μέσα στους επόμενους μήνες θα καθοριστεί ποιες περιοχές, πέρα από τις τρεις πρώτες της Αθήνας, θα περιοριστεί η διάθεση νέων ακινήτων, ενώ θα θεσπιστούν κίνητρα για επιστροφή ακινήτων στις μακροχρόνιες μισθώσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη σταθερότητα της αγοράς.

Παρά τις ρυθμιστικές αλλαγές, η αγορά συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, τον Αύγουστο 2025 καταγράφηκαν 247.000 καταλύματα, ενώ οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν τις 1,08 εκατομμύρια. Η πληρότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον Αύγουστο να καταγράφει 58%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση, κυρίως από αλλοδαπούς επισκέπτες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 90% της συνολικής κίνησης.

Τα νέα δεδομένα αναμένεται να φέρουν σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά. Τα μικρά καταλύματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα αναγκαστούν να αποσυρθούν ή να επενδύσουν σε αναβαθμίσεις, ενώ οι επαγγελματίες διαχειριστές θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς θα μπορούν να προσφέρουν εγγυημένα ασφαλή και ποιοτικά καταλύματα. Η αναδιάρθρωση αυτή θα επηρεάσει και τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης, που θα πρέπει να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες, με αυξημένη εποπτεία και συνεργασία με τις Αρχές.

Εντωμεταξύ, η μέση διάρκεια παραμονής στα καταλύματα σημειώνει μικρές αυξομειώσεις, με τον Αύγουστο να καταγράφει 4,2 διανυκτερεύσεις, ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Η τάση αυτή δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά η αγορά μπαίνει πλέον σε μια φάση πιο αυστηρά ρυθμισμένης ανάπτυξης, όπου η ποιότητα, η ασφάλεια και η νομιμότητα θα γίνουν τα βασικά κριτήρια επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας.

Συνολικά, η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα εποχή: πιο δομημένη, πιο ελεγχόμενη και με μεγαλύτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης και κοινωνικών αναγκών, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πιο βιώσιμης και επαγγελματικής αγοράς.