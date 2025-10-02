Αύξηση κατά μέσο όρο 4,3% καταγράφουν το 2025 τα ενοίκια κατοικιών σε πανελλαδικό επίπεδο, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Ελλάς. Η τάση αυτή συνδέεται με την αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα για ποιοτικά ακίνητα, σε συνδυασμό με τη μειωμένη διαθεσιμότητά τους. Σημαντικότερη άνοδος καταγράφεται στην περιφέρεια, ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι αυξήσεις παραμένουν πιο ήπιες.

Τα δεδομένα προέρχονται από το κτηματομεσιτικό δίκτυο της RE/MAX Ελλάς, που περιλαμβάνει 88 γραφεία και περισσότερους από 1.200 συμβούλους ακινήτων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με αυτά, η περιφέρεια σημειώνει τη μεγαλύτερη μέση αύξηση, κατά 5,3%, σε σχέση με πέρυσι. Στην Αττική τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 4,5% κατά μέσο όρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Αττική

Στον Δήμο της Αθήνας, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με υψηλότερη μέση τιμή στο Κολωνάκι, που φτάνει τα 14 ευρώ ανά τ.μ., την υψηλότερη σε όλο το νομό. Χαμηλότερα ενοίκια εντοπίζονται στην Κυψέλη (7 ευρώ ανά τ.μ.), στα Πατήσια και στο Βύρωνα (7,2 ευρώ ανά τ.μ.) και στην Καισαριανή (8,2 ευρώ ανά τ.μ.).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Αμπελόκηποι 9,1 ευρώ ανά τ.μ., Ζωγράφου 9,4 ευρώ, Κουκάκι 9,5 ευρώ, Εξάρχεια 9,6 ευρώ, Νέος Κόσμος 9,8 ευρώ, περιοχή Χίλτον 10 ευρώ και Λυκαβηττός 12 ευρώ ανά τ.μ.

Στα νότια προάστια, η μέση τιμή ανέρχεται σε 10,7 ευρώ ανά τ.μ., με αύξηση 5,5% έναντι του προηγούμενου έτους. Χαμηλότερα ενοίκια εμφανίζονται σε Αργυρούπολη (8,6 ευρώ ανά τ.μ.), Καλλιθέα (9,3 ευρώ), Νέα Σμύρνη (9,9 ευρώ) και Παλαιό Φάληρο (10 ευρώ), ενώ υψηλότερα ενοίκια καταγράφονται σε Ελληνικό (11 ευρώ), Άλιμο (11,3 ευρώ) και Βούλα, Βάρκιζα, Βάρη (12 ευρώ).

Στα βόρεια προάστια, η μέση τιμή κυμαίνεται στα 10 ευρώ ανά τ.μ., με χαμηλότερες τιμές σε Διόνυσο (8 ευρώ), Γαλάτσι (8,6 ευρώ), Αγία Παρασκευή (8,8 ευρώ), Εκάλη (9 ευρώ), Χολαργό (9,3 ευρώ), Χαλάνδρι (9,8 ευρώ) και Μαρούσι (10 ευρώ). Πάνω από 10 ευρώ καταγράφονται στο Παπάγου (10,3 ευρώ), Βριλήσσια (10,5 ευρώ), Κηφισιά (10,7 ευρώ), Νέο Ψυχικό (11 ευρώ), Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη (12 ευρώ).

Στα δυτικά προάστια, οι τιμές είναι χαμηλότερες με μέσο όρο 7 ευρώ ανά τ.μ., ενώ χαμηλότερη μέση τιμή εμφανίζεται στην Αγία Βαρβάρα (5,8 ευρώ), ακολουθούμενη από Χαϊδάρι (6,5 ευρώ), Περιστέρι (6,6 ευρώ), Αιγάλεω (6,7 ευρώ), Νέα Ιωνία (7,9 ευρώ) και Νέο Ηράκλειο (8,6 ευρώ).

Στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές, η μέση τιμή ενοικίασης φτάνει τα 7,5 ευρώ ανά τ.μ., με χαμηλότερα ενοίκια σε Κερατσίνι (5,3 ευρώ), Κορυδαλλό (5,4 ευρώ), Πέραμα (5,6 ευρώ) και Καμίνια (5,7 ευρώ). Αντίθετα, πάνω από 7,5 ευρώ καταγράφονται σε Πειραϊκή (9,4 ευρώ), Καστέλα και Πασαλιμάνι (9,5 ευρώ), Πειραιά (9,7 ευρώ) και Νέο Φάληρο (9,8 ευρώ). Συνολικά, η μέση τιμή ενοικίασης στην Αττική ανέρχεται στα 8,9 ευρώ ανά τ.μ.

Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, ο κεντρικός δήμος διατηρεί τις υψηλότερες τιμές με μέσο όρο 9,3 ευρώ ανά τ.μ. Στα βόρεια του νομού, η μέση τιμή ανέρχεται στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ανατολικά και δυτικά καταγράφεται 7,2 ευρώ και 5,8 ευρώ αντίστοιχα. Το υψηλότερο μέσο ενοίκιο παρατηρείται στην Παλιά Παραλία, φτάνοντας τα 14 ευρώ ανά τ.μ.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, η χαμηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στις 40 Εκκλησιές (7,8 ευρώ ανά τ.μ.), με επόμενες περιοχές την Τριανδρία (8 ευρώ), Τούμπα και Χαριλάου (8,2 ευρώ) και Φάληρο (8,3 ευρώ). Αντίθετα, οι υψηλότερες μέσες τιμές εμφανίζονται στην Άνω Πόλη (9,4 ευρώ), Νέα Παραλία (9,5 ευρώ) και Ιστορικό Κέντρο (11 ευρώ).

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χαμηλότερα ενοίκια καταγράφονται σε Ελευθέριο – Κορδελιό (5 ευρώ), Σταυρούπολη (5,2 ευρώ), Ηλιούπολη (5,5 ευρώ), Πολίχνη και Ωραιόκαστρο (5,9 ευρώ), ενώ στα 6 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή σε Αμπελόκηπους και Ευκαρπία. Υψηλότερα βρίσκονται στον Εύοσμο και Νεάπολη (6,4 ευρώ).

Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στο Καραμπουρνάκι (9,5 ευρώ), Καλαμαριά (8,6 ευρώ) και Πανόραμα (8,5 ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες στην Επανομή (4 ευρώ), Νέα Μηχανιώνα (4,6 ευρώ), Περαία (6,5 ευρώ) και Θέρμη (7 ευρώ).

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην περιφέρεια σημειώνεται η μεγαλύτερη άνοδος, με μέση τιμή ενοικίων 7,5 ευρώ ανά τ.μ., υψηλότερη από τη Θεσσαλονίκη αλλά χαμηλότερη από την Αθήνα. Ενοικίαση κάτω από 7,5 ευρώ ανά τ.μ. εντοπίζεται σε Θάσο (4,7 ευρώ), Πύργο (4,8 ευρώ), Άργος, Καρδίτσα και Ηγουμενίτσα (5,2 ευρώ), Κατερίνη και Λήμνο (5,5 ευρώ), Καβάλα (5,8 ευρώ), Σέρρες (6 ευρώ), Ιωάννινα (6,2 ευρώ) και Αλεξανδρούπολη (6,7 ευρώ). Αντίθετα, οι υψηλότερες μέσες τιμές σημειώνονται σε Σαντορίνη (13 ευρώ), Μύκονο, Πάρο και Νάξο (12 ευρώ) και Ρέθυμνο (10,9 ευρώ).

Η εικόνα της αγοράς ενοικίων το 2025 καταδεικνύει αυξήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια, με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για κατοικίες υψηλής ποιότητας και του περιορισμένου αποθέματος ακινήτων σε περιοχές υψηλής ζήτησης.